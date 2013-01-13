لزوم توقف حمایت از گروههای تروریستی/ تلاش برای حل بحران از راه گفتگو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الاخباریه، پارلمان سوریه بر حمایت از طرح سیاسی برای حل بحران سوریه تاکید و آن را بهترین و مفید ترین راه برای خروج از بحران و تحقق خواسته های ملت سوریه توصیف کرد.

پارلمان سوریه در بیانیه ای اعلام کرد: مجلس از هیچ تلاشی برای موفقیت طرح سیاسی برای حل بحران سوریه دریغ نمی کند. مجلس به ویژه از طریق کمیته آشتی ملی در راستای ترویج گفتگوهای ملی میان گروههای مختلف سوری حرکت خواهد کرد.

بر اساس این بیانیه، مسئولیت ملی، مشارکت همه گروههای ملی، سیاسی، فعالان سیاسی و دیگر افراد حزبی و مستقل در گفتگوهای ملی را ضروری کرده است.

در بیانیه پارلمان سوریه آمده است : اجداد ما از هزاران سال پیش با همکاری و همدلی تاریخ باشکوهی برای سوریه آفریده اند و با استعمارگران عثمانی و فرانسوی به مقابله برخاسته اند و از همین رو همه گروهها باید در راستای غلبه بر دشمنان کشور و پاکسازی آن از وجود تروریسمی که سوری را هدف قرار داده است تلاش کنند.

پارلمان سوریه از همه کشورهای منطقه ای و بین المللی خواست که از کمکهای مالی و تسلیحاتی به تروریستها و قاچاق مزدوران به سوریه خودداری کنند.

در این بیانیه آمده است : کسانی که با ورود به گفتگوهای ملی مخالفت می ورزند، مسئول ادامه خونریزی ها و ادامه بحران هستند.

از سوی دیگر دنی مکی کارشناس روابط بین الملل در گفتگو با شبکه راشاتودی روسیه گفت : با توجه به اینکه مخالفان سوری با هر گونه گفتگویی مخالفت می کنند، بعید است که مذاکره ای میان گروه موسوم به ائتلاف ملی با دولت انجام شود.

وی افزود: مشکل گفتگو با کشورهای همسایه سوریه که حامی مخالفان سوری هستند، باید حل شود.