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۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۹:۰۳

نوروزیان خبر داد:

سمنان میزبان دهمین جشنواره تئاتر بسیج کشور خواهد بود

سمنان میزبان دهمین جشنواره تئاتر بسیج کشور خواهد بود

سمنان – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان سمنان از میزبانی این استان برای دهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوروزیان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در سازمان بسیج هنرمندان استان سمنان سمنان با اشاره به پیشینه تئاتر در این استان و اهمیت و جایگاه آن در کشور اظهار داشت: منتخبین تئاتر 20 استان کشور از 26 دی ماه در قالب دهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج کشور به مدت 4 روز در استان سمنان به رقابت می پردازند.

حضور 300 هنرمند در دهمین جشنواره تئاتر بسیج کشور

وی از شرکت300 نفر از هنرمندان تئاتر کشور در این جشنواره خبر داد و افزود: موضوعات جشنواره در سراسر کشور یکنواخت و شامل بازسازی آرمانهای 8 سال دفاع مقدس، بیداری اسلامی،حمایت از کار و سرمایه ایرانی، قصص اسلام و مبانی و آئین های اجتماعی است.

نوروزیان از اجرای برنامه دهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج کشور در سالنهای نمایش شهرستانهای سمنان، مهدیشهر و شاهرود خبرداد و گفت: این جشنواره در چهار بخش مسابقه نمایشنامه نویسی و نمایشهای صحنه‌ای، خیابانی و کودک و نوجوان برگزار می شود.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان سمنان ایجاد حرکت، نشاط و تحرک در جامعه هنری و با یاد و نام شهدای هنرمند استان را از اهداف اصلی جشنواره برشمرد و اظهار داشت: سازمان بسیج هنرمندان استان با توجه به اهداف عالیه فرهنگی و هنری و تاکید بر نگرش متعهدانه به روایت های انقلاب ، 8 سال دفاع مقدس و... برنامه‌های متعددی دارد که یکی از آنها جشنواره‌ها و دوسالانه های تئاتر بسیج است.

نوروزیان افزود: یکی دیگر  از اهداف سازمان بسیج هنرمندان ترویج هنر دینی و زنده نگه داشتن تعهد روح دینی و ترویج آن در جامعه است.

وی با اشاره به اینکه  افتتاحیه دهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج کشور چهارشنبه این هفته در جوار مزار شهدای سمنان برگزار و مراسم اختتامیه نیز 30 دی ماه با حضور مهمانان کشوری در سالن تئاتر شهر برگزار می‌شود اظهار داشت: داوران جشنواره از اساتید برجسته‌ی تئاتر کشور هستند.

به گفته رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان سمنان اداره کل فرهنگ و ارشاد استان، حوزه‌هنری، صدا و سیما، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان، کانون بسیج هنرمندان و ادارات ارشاد شهرستانها از جمله نهادهایی هستند که در برگزاری این جشنواره همکاری دارند.

برگزاری جشنواره استانی تئاتر فجر همزمان با جشنواره سراسری تئاتر بسیج

نماینده معاون امور هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، سمنان نیز در این نشست گفت: جشنواره استانی تئاتر فجر نیز همزمان با جشنواره سراسری تئاتر بسیج در استانهای گلستان، فارس، البرز، کهکیلویه و بویر احمد و سمنان برگزار می‌شود.

احمد مرادی حقیقی  از اجرای نماش "خون، ماتیک" در سالن تئاتر شهر سمنان در 26 دی ماه جاری خبر داد و افزود: 27 دی‌ماه نیز همین نمایش در سالن مجتمع نیستان مهدیشهر به روی صحنه می رود.

مرادی حقیقی ادامه داد: در شاهرود نیز نمایش مرخصی در روزهای 28و 29 دی ماه و در گرمسار نیز نمایش بن بست هنرمندان پلاک 8 در آخرین روز دی‌ماه به روی صحنه می رود.
 

کد مطلب 1789934

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