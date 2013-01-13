فرودگاه پیام قابلیت جابجایی حجاج در البرز را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله پورمظاهری با اشاره به حضور علی اصغر عربیان، استاندار البرز در صحن علنی شورای اسلامی شهر کرج با مثبت ارزیابی کردن خروجی های این نشست عنوان کرد: محور برگزاری این نشست بررسی نقطه نظرات، استاندار، شهردار و اعضای شورا اسلامی شهر در خصوص مسائل شهری و رسیدن به راهکارهای کارآمد در خصوص پیشبرد اهداف مجموعه مدیریت شهری اعم از شهرداری و شورای شهر بوده است.

این مسئول، راه اندازی خط مسافربری فرودگاه پیام را از جمله مباحث مطرح شد در این نشست ذکر کرد و گفت: از دیگر مسائلی که در این نشست بر آن تاکید شد، نحوه خدمات رسانی شایسته به شهروندان است.



مدیرکل آموزش و پرورش البرز از مدیریت شهری کرج تقدیر کرد

صبح امروز جلسه شورای برنامه ریزی شهرداری کرج با حضور سید علی آقازاده شهردار، تمامی مدیران مناطق و مدیران عامل سازمانها، مدیران ستادی و معاونان شهرداری در محل باشگاه میلاد برگزار شد.



میهمان ویژه این جلسه، اکبر حلیمی مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز و مدیران نواحی چهارگانه آموزش و پرورش کرج بودند که به منظور تقدیر و تجلیل از اقدامات، تعامل، همدلی و همکاری ویژه شهرداری در این جلسه حضور یافته بودند.



حداقل خروجی جلسات شورای برنامه ریزی افزایش تعامل بین مدیران و بررسی مشکلات است

حداقل خروجی جلسات شورای برنامه ریزی در مدیریت شهری، افزایش تعامل بین مدیران، بررسی و شناسایی مشکلات و ارائه راهکار برای رفع آنها است.

سید علی آقازاده صبح امروز در جلسه شورای برنامه ریزی شهرداری کرج در جمع مدیران اظهار داشت: حداقل دستاورد چنین جلسات هم اندیشی، ایجاد تعامل هرچه بیشتر بین مدیران خانواده بزرگ شهرداری است.

وی افزود: در واقع چنین جلساتی فرصتی مناسب برای مدیران و مسئولان شهری است تا ضمن شناسایی و بررسی مشکلات و معضلات، به ارائه راهکار بپردازند و اقدامات لازم را انجام دهند.

دستفروشان فعال در روزبازارهای کرج ساماندهی می شوند

معاون خدمات شهری شهرداری کرج از ساماندهی دست فروشان فعال در روزبازارهای این کلانشهر خبر داد.



سعید صفری اظهار داشت: با تدوین دستورالعمل اجرایی ساماندهی روزبازارهای سطح شهر کرج که در هیئت مدیره سازمان میادین میوه و تره بار به تصویب رسید، در آینده ای نزدیک دست فروشان فعال در روزبازارهای سطح شهر ساماندهی می شوند.

وی افزود: به منظور تدوین این دستورالعمل، 40 نفر ساعت کار کارشناسی انجام شده و در جلسه هیئت مدیره سازمان نیز به مدت سه ساعت بررسی و اصلاح و حذف برخی موارد انجام و به تصویب رسید.



ضرورت تدوین سند چشم انداز برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری کرج

مدیر برنامه ریزی معاونت توسعه و برنامه ریزی شهرداری کرج گفت: در حال حاضر شهرداری کرج فاقد چشم انداز و برنامه راهبردی عملیاتی است که باید این مهم مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

محمدتقی عبداللهی صبح امروز در جلسه شورای برنامه ریزی شهرداری کرج در جمع مدیران با اشاره به 60 سال سابقه شهرداری کلانشهر کرج اظهار داشت: در حال حاضر شهرداری فاقد برنامه عملیاتی پنج ساله است.

وی با اشاره به اینکه اکثریت کلانشهرها تدوین چندمین برنامه خود را در دستور کار دارند، در کرج هنوز به این موضوع پرداخته نشده است.



اجرای مرحله جدید اکران تیزرهای تبلیغاتی تخلفات شهری در کرج

مدیر کنترل و نظارت معاونت خدمات شهری شهرداری کرج از اکران تیزرهای تبلیغاتی تخلفات شهری در تلویزیونهای شهری این کلانشهر خبر داد.



حشمت الله عزیزی اظهار داشت: در راستای فرهنگ سازی بین افراد جامعه و به منظور پیشگیری از تخلفات شهری از جمله ساخت و ساز غیرمجاز، سد معبر، تکدی گری و ... از سوی مدیریت کنترل و نظارت اقدامات مختلفی انجام شده است.

وی افزود: در این زمینه پیرو مکاتبات با معاونت خدمات شهری و همکاری سازمان زیباسازی، مرحله جدید اکران تیزرهای آموزشی مربوطه در نمایشگر فلکه اول رجایی شهر به اجرا درآمد.



تصمیم گیری صحیح محور فعالیت در شهرداری قرار گیرد

مدیر منطقه 7 شهرداری کرج عنوان کرد: تصمیم گیری صحیح محور اصلی فعالیت در شهرداری قرار گیرد.

مجید عسگری با بیان این مطلب با اشاره به نقش و جایگاه تصمیم گیری در مدیریت شهری، گفت: تصمیم گیری از جمله مهمترین مولفه هایی است که رسالت ها و وظایف این مدیریت با توجه به آن شکل می گیرد.

وی در خصوص تاثیر تصمیم گیری در کارآمدی فعالیت و عملکرد سازمان ها، ادارات و نهادهای مختلف به ویژه در شهرداری ها، اظهارداشت: از جمله دلایلی که موفقیت برخی از سازمان ها و ادارات را رقم می زند، تصمیم گیری صحیح است.