والیبال ایران باید در المپیک بازی کند/ حضور در لیگ جهانی فرصت استثنایی است

به گزارش خبرنگار مهر، خولیو ولاسکو پس از اینکه امروز یکشنبه قرارداد جدید و دو ساله خود را با فدراسیون والیبال منعقد کرد، با حضور در نشست خبری اظهار داشت: تقریبا دو سال است که با والیبال ایران کار می کنم اما فکر می کنم هنوز کارم تمام نشده است. برای بار دوم همکاری با والیبال ایران را آغاز می کنم تا کاری را که شروع کرده بودم تمام کنم.

وی با تاکید بر حضور تیم ملی والیبال ایران در مسابقات لیگ جهانی خاطرنشان کرد: لیگ جهانی 2013 به شیوه جدید برگزار می شود طوریکه دو گروه اول شامل تیم هایی هستند که رنکینگ جهانی بالاتری دارند. تیم‌های این دو گروه در لیگ آتی هم حضور دارند اما شرایط برای دو گروه دیگر تا حدی متفاوت است.

ولاسکو ادامه داد: در گروه سوم تیم ها رقابت خود را برگزار می کنند و در پایان دو تیم انتهایی بازی های خود را دنبال می کنند تا تکلیفشان برای بقاء در لیگ جهانی یا حذف شدن از این مسابقات مشخص شود. به طور حتم این شرایط برای تیم هایی که اولین حضور در لیگ جهانی را تجربه می کنند سخت خواهد بود اما به طور حتم ایران سال آینده هم در لیگ جهانی خواهد بود.

«چرا زودتر از این برای ادامه همکاری با فدراسیون والیبال ایران به توافق نرسیدم»؟، سرمربی تیم ملی والیبال با مطرح کردن این سوال تاکید کرد: با رئیس فدراسیون صحبت کرده بودم که بعد از اتمام قراردادم و برای تمدید آن نیاز به فکر کردن دارم. گفته بودم ماه اکتبر در این زمینه صحبت می کنیم اما در این ماه بخاطر مراسم ازدواجم مشغله های زیادی داشتم، در ماه نوامبر هم بخاطر یک جراحی به 40 روز ریکاوری نیاز داشتم و بعد از آن هم در مورد مسائل ارزی مطرح شده در ایران با مشکلاتی مواجه شدم.

وی با بیان اینکه شنیده بودم خیلی از مربیان خارجی شاغل در ایران بخاطر مشکلات اقتصادی ایران را ترک کردند، ادامه داد: همان زمان با سرپرست تیم ملی صحبت کردم که با وجود چنین شرایطی من با والیبال ایران ادامه همکاری خواهم داشت یا نه که فدراسیون در پاسخ تاکید کرد مشکلی از این بابت نیست و من هم تصمیم خود را برای تمدید قرارداد گرفتم.

ولاسکو در مورد پیشنهاداتی که از دیگر کشورها دریافت کرده بود، توضیح داد و گفت: من پیشنهاداتی از باشگاه های ایتالیا و ترکیه داشتم، اما تصمیم گرفتم همکاریم را با ایران ادامه دهم. در بین پیشنهاداتی که داشتم فقط یک مورد مرا وادار به فکر کردن بیشتر برای انتخاب کرد و آن سرمربیگری تیم ملی بانوان آرژانتین بود.

سرمربی آرژانتینی الاصل تیم ملی والیبال با یادآوری اینکه این پیشنهاد برای من خیلی خاص بود، تصریح کرد: من 30 سال در آرژانتین نبودم و به همین دلیل وقتی این پیشنهاد را دریافت کردم با تامل بیشتری آن را بررسی کردم، اما بعد از فکر کردن زیاد و مشورت با همسرم تصمیم گرفتم به آنجا نروم بقیه پیشنهاداتی هم که داشتم شخصی بود و نمی خواهم در مورد آنها صحبت کنم.

وی با تاکید بر اینکه پیشنهادی از تیم ملی والیبال آمریکا نداشته است، دریافت پیشنهاد همکاری از تیم ملی روسیه را هم تکذیب کرد و اظهار داشت: دوست دارم صادق باشم داشتن پیشنهاد سرمربیگری از تیم ملی والیبال روسیه خیلی خاص است اما من چنین پیشنهادی نداشتم در کل پیشنهاداتی که داشتم از تیم ملی ایران پایین تر بود.

ولاسکو با اشاره به اینکه ایران می تواند به سطوح بالاتری در سطح جهان برسد، صحبت هایش را ادامه داد و افزود: والیبال ایران نسبت به گذشته به سطوح بالاتری رسیده است و باید از این بابت افتخار کرد، اما نه خیلی زیاد، چون افتخار بیش از حد به آنچه که کسب شده نتایج منفی خواهد داشت.

«آیا والیبال ایران در لیگ جهانی 2014 خواهد بود»؟، سرمربی تیم ملی والیبال در پاسخ به این پرسش با یادآوری تغییرات ایجاد شده در شیوه برگزاری این رقابت ها خاطرنشان کرد: در گروه سوم خطر حذف از لیگ جهانی وجود دارد چون دو تیم آخر باید در رقابت با نمایندگان آسیا و اروپا که متقاضی شرکت در این بازی ها هستند، شانس خود را برای بقاء امتحان کنند اما من با صراحت می گویم در سال 2014 هم در لیگ جهانی خواهیم بود.

وی با اشاره به تغییرات تصویب شده از سوی فدراسیون جهانی والیبال که در لیگ جهانی اعمال خواهد شد، گفت: علاوه بر ایران باشگاه های برخی دیگر از کشورها هم هنوز اعمال این تغییرات را آغاز نکردند مثلا در ایتالیا باشگاه ها نپذیرفتند که امسال با توجه به تغییرات تصویب شده مسابقات خود را دنبال کنند.

ولاسکو با بیان اینکه قانون جدید فدراسیون جهانی برای دریافت این نیست که بازیکن حق ندارد با پنجه توپ را دریافت کند، تاکید کرد: طبق قانون جدید دریافت توپ با پنجه باید به طور کامل انجام شود. این قانون در لیگ ایران هنوز اجرا نمی شود همانطور که گفتم برخی دیگر از کشورها هم اجرای آن را آغاز نکردند، اما این مشکل بزرگی است بخصوص اینکه والیبال ایران پیش از این هم در دریافت اول مشکل داشته است البته در این زمینه پیشرفت های زیادی حاصل شده، اما بخشی از مشکل به قوت خود پابرجاست.

سرمربی تیم ملی والیبال با یادآوری اینکه داوران ایران در مواجهه با پاس های دو ضرب کم سوت می زنند، در حالیکه در سطح بین الملل سوت زدن در این زمینه بیشتر است، گفت: سال گذشته با داوران صحبت کردم، اما تغییر زیادی ندیدم با همه اینها باید از داوران حمایت کنیم حتی اگر مرتکب اشتباه می شوند. فقط داوران مرتکب اشتباه نمی شوند بازیکنان و من مربی هم اشتباه داریم.

وی با تاکید بر اینکه نسبت مصدومیت بازیکنان و حتی ملی پوشان نگرانی ندارد، خاطرنشان کرد: آسیب‌دیدگی‌هایی که بازیکنان با آن مواجه هستند خیلی معمولی است با فیزیوتراپ تیم ملی در مورد آنها صحبت کردم جای نگرانی نیست. شهرام محمودی می تواند به پلی آف برسد، کمالوند تمریناتش را آغاز کرده و امروز او را از نزدیک خواهم دید رحمان داودی هم که سال گذشته جراحی کتف داشت، امسال مشغول بازی شده است. در کل زمان کافی برای لیگ جهانی داریم و به همین دلیل از آسیب دیدگی ها نگران نیستم.

ولاسکو با بیان اینکه امسال بجای تیم Bاز تیم زیر 23 ساله ها در کنار تیم ملی استفاده خواهیم کرد، افزود: برای هر دو تیم بازیکن جدید به اردو دعوت خواهیم کرد برای بررسی وضعیت بازیکنان و دعوت از آنها کارمان را قبل از مرحله پلی آف آغاز می کنیم، اما دعوت کردن یک بازیکن به معنی نهایی شدن حضورش در ترکیب تیم ملی نیست.

سرمربی تیم ملی والیبال در مورد دستیاران خود در تیم ملی والیبال هم توضیح داد و گفت: "سیچلو" به طور حتم خواهد بود. فدراسیون تلاش زیادی برای جذب بدنساز خارجی کرد و با توجه به مشکلات موجود ترجیح دادیم با یک فرد ایرانی در این زمینه همکاری کنیم بر این اساس کوروش باقری وزنه بردار ایرانی که 4 مدال المپیک دارد همراه با برادرش در این زمینه به ما کمک می کند.

وی با تاکید بر اینکه فیزیوتراپ تیم ملی هم تغییر نخواهد کرد، تصریح کرد: در مورد سایر مربیان برای همکاری در تیم ملی و تیم زیر 23 ساله ها هنوز تصمیم نگرفتیم ضمن اینکه هنوز وضعیت مساجدی مترجم من هم برای ادامه کار مشخص نیست چون وی الان سرمربی شهرداری تبریز است من از ادامه کار با او استقبال می کنم، اما اگر جای او بودم مربیگری باشگاهی را ترجیح می دادم.

سرمربی تیم ملی والیبال با بیان اینکه اولین مرحله اردوی این تیم برای حضور در لیگ جهانی از دوم ماه مارچ آغاز می شود تاکید کرد: البته بازیکنانی که تیم های آنها به مرحله پلی آف لیگ برتر صعود می کنند بعد از تعطیلات نوروز به اردو ملحق می شوند. در کل اگر با ترس وارد لیگ جهانی شویم موفق نخواهیم بود. باید با واقعیت خودمان در این مسابقات شرکت کنیم حتی اگر اعتماد به نفس بیش از حد هم داشته باشیم برایمان مشکل ساز می شود. باید برای شرکت در لیگ جهانی کار تیمی را بهبود بخشیم.

ولاسکو با تاکید بر اینکه شرایط ایران و مشکلات موجود برای برگزاری اردو در دیدارهای برون مرزی را کاملا درک می کند تاکید کرد: خواسته هایم را در این زمینه مطابق با شرایط موجود مطرح می کنم اما به هر حال اگر ما در لیگ جهانی عملکرد خوبی داشته باشیم و امکاناتمان هم به هنگام میزبانی قابل قبول باشد بقیه تیم ها درخواست همکاری و بازی دوستانه به ما می دهند. همانطور که رئیس فدراسیون بلغارستان در سوئیس علاقه مندی خود را برای بازی با تیم ملی ایران مطرح کرده بود.

وی یادآور شد: لیگ جهانی یک فرصت استثنایی برای معرفی والیبال و فرهنگ ایران به جهان است پس همه باید کمک کنند برای شرکت در این مسابقات سازماندهی خوبی داشته باشیم.

ولاسکو در بخشی از پرسش و پاسخ خبرنگاران در مورد تنش هایی که رقابت های لیگ برتر در برخی از هفته ها شاهد آن بود گفت: بازیکنان بزرگ حق اعتراض ندارند چون الگوی جوانان هستند. به طور حتم من چنین مواردی را در تیم ملی نخواهم پذیرفت و اگر با آن مواجه شوم بازیکن را تغییر می دهم.

وی نظر خود را در مورد همکاری فدراسیون والیبال با "ربادنگو" به عنوان مشاور بین الملل اعلام کرد و یادآور شد: همکاری با چنین شخصی برای اولین سال حضور در لیگ جهانی مفید است چون فدراسیون جهانی والیبال به جزئیات میزبانی اهمیت زیاد می دهد اما ادامه این همکاری برای دوره های آتی ضرورتی ندارد.

سرمربی تیم ملی والیبال اشاره ای هم به اهداف خود از تمدید قراردادش کرد و یادآور شد: اول اینکه باید قهرمانی خود در آسیا را تکرار کنیم که البته کار خیلی سختی است. این اولین هدف ماست. دیگر اینکه باید برگزاری بازیهای خوب و درخور شان را در لیگ جهانی تجربه کنیم ضمن اینکه مسابقات قهرمانی جهان را هم در پیش داریم. ایران تاکنون جزو 12 تیم این رقابت ها نشده است. باید تلاش کنیم به این مرحله برسیم و اگر بیشتر تلاش کنیم به مراحل بالاتر این مسابقات هم دست خواهیم یافت.

ولاسکو تاکید کرد: اگر این گونه عمل شود رنکینگ والیبال ایران در جهان بالا می رود و اگر خود را به تیم‌های تاپ والیبال جهان برسانیم شرایط برای المپیکی شدن به مراتب بهتر مهیا خواهد شد. والیبال ایران با من یا بدون من باید در المپیک 2014 برزیل حضور داشته باشد.

«تیم ملی والیبال چه نتایجی در لیگ جهانی خواهد گرفت»، این پرسشی بود که ولاسکو به آن اینگونه پاسخ داد: پیش بینی در این زمینه سخت است چون نمی دانیم تیم ملی آمریکا با چه بازیکنانی می آید. در مورد کوبا هم شنیده ام برخی بازیکنان نمی خواهند دیگر در تیم ملی این کشور بازی کنند اما فکر می کنم روسیه با تمام بازیکنانش وارد لیگ جهانی شود چون مربی جدید به خدمت گرفته و یک مربی جدید می خواهد زودتر نتیجه خوب را بگیرد.

وی ادامه داد: صربستان هم سال گذشته با بازیکنانی جدید کارش را شروع کرد و فکر می کنم با همان نفرات در لیگ جهانی شرکت کند در کل خیلی سخت است که بگویم چه جایگاهی بدست می آوریم.

ولاسکو با بیان اینکه سالن 12 هزار نفری برای برگزاری لیگ جهانی مناسب است، اظهار داشت: البته خیلی مهم است که همه شرایط به موقع و به درستی مهیا شود نه اینکه هنگام تمرین تیم میهمان برای پاک کردن زمین یا رفع کمبود اقدام شود و یا اینکه برای حضور در کنفرانس خبری مجبور به عبور از جمعیت شویم تا به محل کنفرانس برسیم.

سرمربی تیم ملی والیبال با اشاره به مشکلاتی که هنگام دیدار با ژاپن برای ورود بانوان به سالن ایجاد شده بود، گفت: نمی دانم برای مسابقات لیگ جهانی چه می شود فدراسیون باید در این زمینه نظر دهد، اما فکر می‌کنم خانم ها هم آن زمان در سالن باشند و بازی ها را ببینند.

مقایسه کارنامه کاری خولیو ولاسکو و کارلوس کی روش در تیم های ملی والیبال و فوتبال یکی از پرسش‌های مطرح شده در دقایق پایانی نشست خبری ولاسکو بود که وی در پاسخ به آن گفت: هیچ کاری به اندازه فوتبال سخت نیست. من بازیکنانم را برای مدت طولانی در اختیار داشتم، اما کی روش چند روز بازیکنانش را در اختیار داشت تقویم فوتبال و والیبال با هم فرق دارد و این یک ویژگی در تمام جهان است نه فقط ایران. هیچ مربی در فوتبال بازیکنان خود را برای مدت طولانی در اختیار نخواهد داشت، بجز هنگام جام جهانی.

«آرژانتین در اولین حضور در لیگ جهانی نتیجه تمام دیدارهایش را واگذار کرد»، فکر می کنید تیم ملی ایران چگونه عملکردی داشته باشد؟، ولاسکو در پاسخ به این پرسش پایانی خاطر نشان کرد: بازیکنان ایران تجربه ای از لیگ جهانی ندارند، اما امیدوارم مانند آرژانتین تمام بازی ها را واگذار نکنند.