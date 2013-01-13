بایدن با مرکل دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، اشپیگل نوشت "جو بایدن" اویل ماه فوریه به برلین سفر خواهد کرد. بر این اساس، معاون اول "باراک اوباما" قصد دارد در این سفر با "آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان دیدار کند.

به نوشته این هفته نامه آلمانی، بایدن که برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان می رود در حاشیه این کنفرانس با شمار دیگری از مقامات کشورهای شرکت کننده دیدار خواهد کرد.

کنفرانس امنیتی مونیخ به عنوان یکی از معتبرترین گردهمایی های مقامات ارشد امنیتی جهان، هر ساله با حضور مقام‌های دفاعی دهها کشور در شهر مونیخ آلمان برگزار می‌شود.



کنفرانس مونیخ که به یکی از رویدادهای مهم در عرصه امنیت جهانی تبدیل شده و هر بار به‌طور ویژه به یک موضوع مهم امنیت بین‌المللی می‌پردازد، به دلیل تشابه کمی و کیفی و بازتاب‌های آن با مجمع جهانی اقتصاد، به داووس امنیتی نیز شهرت دارد.