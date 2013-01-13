کانون همکاری دانش و صنعت کاشی ایران نمونه کشوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کانون همکاری دانش و صنعت کاشی، سرامیک و لعاب ایران که به مرکزیت استان یزد فعالیت می‌کند، در سومین اجلاس سراسری کانون‌های همکاری دانش و صنعت کشور به عنوان کانون نمونه کشوری انتخاب و از دست‌اندرکاران آن تجلیل شد.

در این اجلاسیه ملی، لوح سپاس جشنواره به دکتر امرالهی، به عنوان دبیر کانون همکاری برتر کشور اهدا شد.

استاندار یزد در این مراسم طی سخنان کوتاهی در آغاز این اجلاس با تقدیر از متولیان تشکیل و توسعه کانونهای همکاری دانش و صنعت در کشور به تشریح ظرفیتها و توانمندیهای صنعت بزرگ کاشی و سرامیک در کشور پرداخت.

محمدرضا فلاح‌زاده، رسیدن به جایگاه دوم صادراتی جهان در افق 1404 برای صنعت کاشی و سرامیک ایران را بزرگ و بلندپروازانه اما دستیافتنی و عملی دانست و افزود: در نقشه راه توسعه صنعت کاشی و سرامیک کشور که با مشارکت بیش از 50 نفر از کارشناسان تنظیم شده و از ابعاد گوناگون، وضعیت موجود و مطلوب کشور را تحلیل و ترسیم کرده است، راهکارهای دست‌یابی به این هدف بزرگ به طور دقیق طراحی و پیشنهاد شده است.

وی رونمایی از این سند ملی را نقطه عطفی در مسیر توسعه صنعت کاشی و سرامیک کشور دانست و با اشاره به ترکیب شورای هماهنگی کانون اظهار داشت: حضور نهادهای علمی و اجرایی در ترکیب کانون و سهم بالای بخش خصوصی در راهبری این مجموعه، باعث عمق کارشناسی، دید راهبردی و در عین حال عملیاتی بودن و واقعگرایی نقشه راه توسعه صنعت کاشی و سرامیک ایران شده است.

فلاح‌زاده با اشاره به اهم فعالیتهای کانون همکاری دانش و صنعت کاشی، سرامیک و لعاب ایران و به طور خاص انعقاد تفاهم‌نامه همکاریهای علمی و اجرایی با مرکز فناوری سرامیک اسپانیا ( ITC ) به مشکلات فراروی توسعه کانون‌های دانش و صنعت در کشور پرداخت و خواستار مشخص ساختن جایگاه قانونی کانونها، ضمانت اجرایی سایتگذاریهای صورت گرفته توسط کانونها در حوزههای تخصصی، تخصیص منابع مالی متناسب با ماموریتها و عملکرد هر کانون و در نهایت حمایت جدی دولت به منظور تنظیم اسناد توسعه بخشی توسط کانون های همکاری دانش و صنعت شد.

کانون همکاری دانش و صنعت کاشی، سرامیک و لعاب ایران با مجوز معاونت علمی ریاست جمهوری و ریاست استاندار یزد فعالیت خود را از سال گذشته آغاز کرده و رئیس پارک علم و فناوری یزد، دبیر این تشکیلات بوده و دبیرخانه آن در محل پارک علم و فناوری یزد دایر است.