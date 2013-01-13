نقش محوری بانوان زنجانی در تحولات انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس راشاد ظهر یکشنبه در کارگروه امور بانوان شهرستان زنجان به عزت و خودباوری زنان ایرانی اشاره کرد و افزود: نقش بانوان در جامعه اسلامی همواره مورد تاکید بوده است.
فرماندار زنجان خواستار مشارکت بانوان در همه عرصههای اجتماعی شد و ادامه داد: مشارکت فعلی بانوان زنجان در عرصههای مختلف شایان توجه است.
فرماندار زنجان خواستار مشارکت بانوان در همه عرصههای اجتماعی شد و ادامه داد: مشارکت فعلی بانوان زنجان در عرصههای مختلف شایان توجه است.
وی به برنامههای فرهنگی بانوان در مناسبتهای ملی و مذهی اشاره کرد و یادآور شد: خوشبختانه برنامهریزیهای خوبی برای حماسه نهم دی در شهرستان صورت گرفته بود.
راشاد افزود: برنامههای مصوب امور بانوان در دستگاههای مختلف برای دهه فجر مناسب است که باید در اجرای کیفی برنامهها دقت کرد.
فرماندار زنجان با بیان اینکه باید در همه شهرستانها برنامههای فرهنگی بانوان به مناسبت دهه مبارک فجر صورت گیرد، افزود: حضور حداکثری بانوان در برنامهها باید در دستور کار باشد.
راشاد دهه فجر انقلاب اسلامی را حادثه مهم در تاریخ معاصر کشور عنوان کرد و یادآور شد: برنامهها و فعالیتهای مناسبی باید در این ایام تدارک دیده شود
بانوان شهرستان زنجان در 110 تشکل فرهنگی، دینی و هیئت مذهبی فعالیت دارند
مشاور امور بانوان و خانواده فرماندار زنجان گفت: فعالیتهای مناسبی برای مشارکت حداکثری بانوان در فعالیتهای مختلف اجتماعی در شهرستان زنجان صورت گرفته است.
فهیمه دویران به نقاط قوت حوزه زنان در شهرستان زنجان اشاره کرد و افزود: افزایش استفاده از تسهیلات و حمایتهای دولتی در سالجاری برنامهریزی شده است.
مشاور امور بانوان و خانواده فرماندار زنجان یادآور شد: پرداخت تسهیلات و افزایش حمایتهای دولتی موجب ایجاد امیدواری در قشر بانوان شده است.
وی با اشاره به ارتقای دانش در میان بانوان، گفت: ارتقای دانش زنان در راستای توانمندسازی، ارتقای کیفیت زندگی و تحکیم بنیان خانواده صورت گرفته است.
دویران به اهمیت حجاب و عفاف در میان بانوان اشاره کرد و افزود: اجرای سیاستها و راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب از اولویتهای فرهنگی در امور بانوان است.
مشاور امور بانوان و خانواده فرماندار زنجان سلامت بانوان را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد: ارتقای سلامت جسمی و روانی با اجرای طرح غربالگری سرطانهای شایع در زنان در شهرستان زنجان برنامهریزی شده است.
وی ادامه داد: در سال 91 تعداد 826 زن سرپرست خانواده مورد غربالگری پیش آگاهی سرطان رحم و تخمدان قرار گرفتند.
دویران به نخبگان علمی در میان بانوان زنجانی اشاره کرد و اظهار داشت: نخبگان علمی زن در شهرستان زنجان که در دفتر فرمانداری ثبت شده است به 10 نفر افزایش یافته است.
مشاور امور بانوان و خانواده فرماندار زنجان به آسیبها و نقاط ضعف امور بانوان در شهرستان زنجان اشاره کرد و یادآور شد: حضور کمرنگ بانوان در عرصههای سیاستگذاری و مدیریتی از ضعفهای بانوان شهرستان است.
دویران با اشاره به سن ازدواج بانوان ادامه داد: افزایش سن ازدواج دختران و پیامدهای آن باید مورد توجه قرار گیرد.
دویران با تاکید بر حل مشکلات زنان سرپرست خانوار، اظهار داشت: مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان بدسرپرست که به علت دارا بودن همسر، تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند نیازمند توجه است.
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