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۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۰۴

راشاد اعلام کرد:

نقش محوری بانوان زنجانی در تحولات انقلاب اسلامی

نقش محوری بانوان زنجانی در تحولات انقلاب اسلامی

زنجان - خبرگزاری مهر: فرماندار زنجان گفت: بانوان استان زنجان در همه تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور نقش مهمی ایفا کرده‏اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس راشاد ظهر یکشنبه در کارگروه امور بانوان شهرستان زنجان به عزت و خودباوری زنان ایرانی اشاره کرد و افزود: نقش بانوان در جامعه اسلامی همواره مورد تاکید بوده است.

فرماندار زنجان خواستار مشارکت بانوان در همه عرصه‏های اجتماعی شد و ادامه داد: مشارکت فعلی بانوان زنجان در عرصه‏های مختلف شایان توجه است.

وی به برنامه‏های فرهنگی بانوان در مناسبت‌های ملی و مذهی اشاره کرد و یادآور شد: خوشبختانه برنامه‏ریزی‏های خوبی برای حماسه نهم دی در شهرستان صورت گرفته بود.

راشاد افزود: برنامه‏های مصوب امور بانوان در دستگاه‏های مختلف برای دهه فجر مناسب است که باید در اجرای کیفی برنامه‏ها دقت کرد.

فرماندار زنجان با بیان اینکه باید در همه شهرستان‏ها برنامه‏های فرهنگی بانوان به مناسبت دهه مبارک فجر صورت گیرد، افزود: حضور حداکثری بانوان در برنامه‏ها باید در دستور کار باشد.

راشاد دهه فجر انقلاب اسلامی را حادثه مهم در تاریخ معاصر کشور عنوان کرد و یادآور شد: برنامه‏ها و فعالیت‏های مناسبی باید در این ایام تدارک دیده شود
 
بانوان شهرستان زنجان در 110 تشکل فرهنگی، دینی و هیئت مذهبی فعالیت دارند
 
مشاور امور بانوان و خانواده فرماندار زنجان گفت: فعالیت‏های مناسبی برای مشارکت حداکثری بانوان در فعالیت‏های مختلف اجتماعی در شهرستان زنجان صورت گرفته است.
 
فهیمه دویران به نقاط قوت حوزه زنان در شهرستان زنجان اشاره کرد و افزود: افزایش استفاده از تسهیلات و حمایت‌های دولتی در سال‌جاری برنامه‏ریزی شده است.
 
مشاور امور بانوان و خانواده فرماندار زنجان یادآور شد: پرداخت تسهیلات و افزایش حمایت‏های دولتی موجب ایجاد امیدواری در قشر بانوان شده است.
 
وی با اشاره به ارتقای دانش در میان بانوان، گفت: ارتقای دانش زنان در راستای توانمندسازی، ارتقای کیفیت زندگی و تحکیم بنیان خانواده صورت گرفته است.
 
دویران به اهمیت حجاب و عفاف در میان بانوان اشاره کرد و افزود: اجرای سیاست‏ها و راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب از اولویت‏های فرهنگی در امور بانوان است.
 
مشاور امور بانوان و خانواده فرماندار زنجان سلامت بانوان را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد: ارتقای سلامت جسمی و روانی با اجرای طرح غربالگری سرطان‌های شایع در زنان در شهرستان زنجان برنامه‌ریزی شده است.
 
وی ادامه داد: در سال 91 تعداد 826 زن سرپرست خانواده مورد غربالگری پیش آگاهی سرطان رحم و تخمدان قرار گرفتند.
دویران به نخبگان علمی در میان بانوان زنجانی اشاره کرد و اظهار داشت: نخبگان علمی زن در شهرستان زنجان که در دفتر فرمانداری ثبت شده است به 10 نفر افزایش یافته است.
 
مشاور امور بانوان و خانواده فرماندار زنجان به آسیب‌ها و نقاط ضعف امور بانوان در شهرستان زنجان اشاره کرد و یادآور شد: حضور کمرنگ بانوان در عرصه‏های سیاست‏گذاری و مدیریتی از ضعف‏های بانوان شهرستان است.
 
دویران با اشاره به سن ازدواج بانوان ادامه داد: افزایش سن ازدواج دختران و پیامدهای آن باید مورد توجه قرار گیرد.
 
دویران با تاکید بر حل مشکلات زنان سرپرست خانوار، اظهار داشت: مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان بدسرپرست که به علت دارا بودن همسر، تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند نیازمند توجه است.
کد مطلب 1789943

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