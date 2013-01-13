25 بهمن آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره استانی خوشنویسی سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی نورمحمدی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری خود در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گرمسار ضمن اشاره به برگزاری جشنواره استانی خوشنویسی در گرمسار اظهار داشت: مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره تا بیست و پنجم بهمن سالجاری است.

وی با بیان اینکه علاقمندان می توانند با هماهنگی ادارات و انجمن های خوشنویسی در هر شهرستان آثار منتخب را به نشانی دبیرخانه جشنواره واقع در گرمسار، بلوار آیت الله کاشانی، طبقه زیرین ساختمان پردیس، انجمن خوشنویسان گرمسار ارسال کنند افزود: این جشنواره در رشته نستعلیق و در سه بخش رقابتی، نمایشگاه و کارگاه آموزشی برگزار خواهد شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گرمسار ضمن اشاره به اینکه آثار شرکت کنندگان در دو مرحله، ابتدا توسط انجمن های خوشنویسی شهرستان ها از هر دوره 10 اثر (از هر هنرمند دو اثر) انتخاب و به دبیرخانه استانی جشنواره برای داوری نهایی ارسال می شود اظهار داشت: در پایان به نفرات اول تا سوم هر دوره لوح تقدیر، وجه نقد و نیز به نفرات چهارم و پنجم هر دوره لوح تقدیر و هدایایی به رسم یاد بود اهداء می شود.

نورمحمدی با بیان اینکه این جشنواره با عنوان کلک ممتاز برگزار می شود، افزود: ایجاد تعامل و هم اندیشی خلاقیت های هنرمندان خوشنویسی، معرفی، تشویق و تقویت انگیزه نسل جوان مستعد، ایجاد فرصتی برای بروز خلاقیت های هنری و نیز بیان دیدگاه ها و اندیشه های اساتید و ارتقاء هنر فاخر خوشنویسی در فرهنگ و هنر جامعه با موضوع آزاد از مهمترین اهداف جشنواره است.

وی گفت: در بخش رقابتی، دانش آموختگان و یا قبول شدگان کتابت و چلیپا در دوره های عالی و ممتاز حق شرکت در جشنواره را دارند و قبول شدگان دوره های بالاتر از ممتاز، حق شرکت در بخش رقابتی ندارند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گرمسار گفت: در بخش نمایشگاه جشنواره نیز آثار برگزیدگان همزمان با آثار اساتید استان سمنان درقالب نمایشگاهی در معرض دید عموم قرار می گیرد.

جشنواره استانی خوشنویسی با محوریت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن خوش نویسان گرمسار و حمایت معاونت هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان اواخر بهمن در مجتمع فرهنگی هنری بهار برگزار می شود.