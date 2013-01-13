مراحل صدور پروانه بهره برداری صنعتی در مازندران کوتاه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسویانی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران افزود: متقاضیان پس از ورود به بخش سرمایه گذاری باید لینک پروانه بهره برداری را انتخاب و فرم های درخواست مربوط به آن را تکمیل کنند.

وی با اشاره به سیاست های کلان دولت مبنی بر الکترونیکی کردن فعالیت ها بیان داشت: این اقدام موجب کاهش مراجعات و حداقل سازی مشکلات متعدد مراجعات حضوری متقاضیان را به همراه دارد.

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: متقاضیان درخواست پروانه بهره برداری باید در ابتدا به درگاه اطلاعات و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت (بهین یاب) به نشانی www.Behinyab.ir رجوع کنند.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.