برتری سپاهان در دربی اصفهان/ ناکامی ملوان و برتری فولاد و نفت

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 15:30 دقیقه امروز با برگزاری 6 دیدار همزمان آغاز شده که نتایج این دیدارها در پایان نیمه نخست به شرح زیر است:
* نفت تهران یک - صنعت نفت آبادان صفر
گل: مصطفی سیفی (42) برای نفت
* فولاد خوزستان یک - آلومینیوم هرمزگان صفر
گل: لوسیانو پریرا (6) برای فولاد
* داماش گیلان صفر - سایپا البرز یک
گل: سعید دقیقی (7) برای سایپا
* تراکتورسازی تبریز صفر - راهآهن تهران صفر
* فجرسپاسی شیراز یک - ملوان بندرانزلی صفر
گل: جابر انصاری (13) برای فجرسپاسی
* سپاهان اصفهان 3 - ذوبآهن اصفهان یک
گلها: جواهیر سوکای (6 و 14) و امید ابراهیمی (32) برای سپاهان - مهدی رجبزاده (28) برای ذوبآهن
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