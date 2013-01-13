هفته بیست و یکم لیگ برتر/ برتری سپاهان در دربی اصفهان/ ناکامی ملوان و برتری فولاد و نفت

نیمه نخست دیدارهای هفته بیست و یکم لیگ برتر با برتری سپاهان در دربی اصفهان، پیروزی فولاد، فجرسپاسی، نفت تهران، توقف تراکتورسازی و شکست خانگی داماش و باخت ملوان به پایان رسید.