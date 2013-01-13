  1. ورزش
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۲۸

هفته بیست و یکم لیگ برتر/

برتری سپاهان در دربی اصفهان/ ناکامی ملوان و برتری فولاد و نفت

برتری سپاهان در دربی اصفهان/ ناکامی ملوان و برتری فولاد و نفت

نیمه نخست دیدارهای هفته بیست و یکم لیگ برتر با برتری سپاهان در دربی اصفهان، پیروزی فولاد، فجرسپاسی، نفت تهران، توقف تراکتورسازی و شکست خانگی داماش و باخت ملوان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15:30 دقیقه امروز با برگزاری 6 دیدار همزمان آغاز شده که نتایج این دیدارها در پایان نیمه نخست به شرح زیر است:

* نفت تهران یک - صنعت نفت آبادان صفر
گل‌: مصطفی سیفی (42) برای نفت

* فولاد خوزستان یک - آلومینیوم هرمزگان صفر
گل: لوسیانو پریرا (6) برای فولاد

* داماش گیلان صفر - سایپا البرز یک
گل: سعید دقیقی (7) برای سایپا

* تراکتورسازی تبریز صفر - راه‌آهن تهران صفر

* فجرسپاسی شیراز یک - ملوان بندرانزلی صفر
گل‌: جابر انصاری (13) برای فجرسپاسی

* سپاهان اصفهان 3 - ذوب‌آهن اصفهان یک
گل‌ها: جواهیر سوکای (6 و 14) و امید ابراهیمی (32) برای سپاهان - مهدی رجب‌زاده (28) برای ذوب‌آهن

کد مطلب 1789949

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها