برد پیکان شش امتیاز ارزش داشت/ گهر تیم شایسته میدان بود

محمد مایلی کهن در پایان بازی گهر و پیکان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: لطف خدا بود که این بازی را با برد پشت سر گذاشتیم و مزد زحمات بازیکنان خود را با کسب سه امتیاز گرفتیم.

وی ادامه داد: در واقع این بازی برای گهر یک بازی شش امتیازی بود و کسب نتیجه در این بازی اهمیت زیادی برایمان داشت.

مایلی کهن با بیان اینکه گهر بازی را خوب شروع نکرد، عنوان کرد: ولی به تدریج بر بازی مسلط شدیم و توانستیم میدان را در اختیار بگیریم.

سرمربی تیم گهر دورود با بیان اینکه این تیم در نیمه نخست بازی روی یک ضربه ایستگاهی به گل رسید، افزود: در نیمه دوم نیز در همان دقایق اول موفق شدیم نتیجه را دو بر صفر کنیم و شرایط بازی را به نفع خود تغییر دهیم.

مایلی کهن با بیان اینکه در مجموع تیم گهر تیم برتر و شایسته میدان و مستحق این برد بود، تصریح کرد: تیم پیکان نیز تیم خوبی است و خط حمله خوبی دارد و در این بازی هر دو تیم نیز بازی جوانمردانه ای را از خود ارائه کردند.

وی همچنین ضمن تمجید از تماشاگران تیم گهر گفت: هواداران در طول بازی علاوه بر اینکه هیچ موج منفی به تیم حریف وارد نکردند به بازیکنان تیم گهر نیز انر‍‍‍ژی مضاعفی دادند.

سرمربی تیم گهر دورود یادآور شد: برای این پیروزی از بازیکنان تیم گهر فوق العاده تشکر می کنم که بدون هیچ گونه اضافه خواهی و کاملا با دل و جان در تمرینات حضور پیدا کرده و در میدان نیز به خوبی جنگیدند.

مایلی کهن در مورد بقای تیم گهر در لیگ برتر نیز گفت: از ابتدا نیز از باقی ماندن تیم در لیگ برتر ناامید نبودیم ولی به هر حال کار تیم گهر سخت است و باید همه به این تیم توجه کرده و برای باقی ماندن گهر در لیگ تلاش کنند.

وی همچنین به بازی بعدی تیم گهر با ذوب آهن اشاره کرد و بیان داشت: تیم ذوب آهن تیم خوبی بوده و در نیم فصل نیز خوب یارگیری کرده است، مثل همین تیم پیکان که در نیم فصل پنج بازیکن جدید گرفت؛ ولی ناامید نیستیم و امیدواریم مقابل ذوب آهن نیز موفق عمل کنیم.