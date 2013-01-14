به گزارش خبرنگار مهر، به گفته یکی از همکاران محمد بنا، پرونده رسیدگی به درخواست های بنا و مهیا کردن شرایط بازگشت او به راس امور تیم ملی کشتی فرنگی موقتا بسته و این مساله فعلا به بعد از رقابتهای جام جهانی موکول شده است.

از سویی دیگر نیز گفته می شود متولیان فدراسیون کشتی همچنان به دنبال جذب تیم جدیدی برای هدایت تیم های ملی کشتی فرنگی هستند تا در صورت کناره گیری قطعی محمد بنا با مشکل و بلاتکلیفی مواجه نشوند.

گویا مسئولان فدراسیون کشتی به موازات سعی و تلاش برای بازگشت محمد بنا با برخی از اهالی کشتی فرنگی نیز وارد مذاکره شده و هم اکنون کادر فنی دیگری را در ذهن دارند تا در صورت نیاز به سرعت وارد عمل شود. کادری که گفته می شود متشکل از برخی مربیان جوان و باانگیزه و همچنین برخی مربیان قدیمی و شناخته شده کشتی فرنگی ایران هستند.

البته فعلا رسول جزینی مربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان هدایت فرنگی کاران تا جام جهانی را بر عهده گرفته که وی نیز در صورت عدم بازگشت محمد بنا بلافاصله بعد از جام جهانی از سمت خود کناره گیری می کند.

این در حالی است که فرنگی کاران ملی پوش کشورمان از روز شنبه با حضور در خانه کشتی تهران وارد چهارمین مرحله از تمرینات آماده سازی خود تا رقابتهای جام جهانی شده اند و با توجه به وضعیت کنونی کادر فنی این تیم فعلا در حال تمرین هستند.

رقابتهای جام جهانی کشتی فرنگی 2013 تهران طی روزهای 1 و 2 اسفندماه در سالن 12 هزار نفری مجموعه آزادی برگزار می شود که کادر فنی تیم ملی همچنان در غیاب محمد بنا در حال تمرین دادن فرنگی کاران هستند.