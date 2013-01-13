اختتامیه سومین کارگاه طراحی پوستر عاشورایی در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل سازمان عمران از انجام عملیات اجرای پل های محور شش کیلومتری آرامستان جدید خبر داد.

ایرج رحمانی ادامه داد: اجرای پل های محور آرامستان جدید به طول 122 متر و از نوع شش متری،دومتری و آبروی یک متری به این سازمان واگذارشده و در حال انجام می باشد.

رحمانی افزود: بنا به دستور شهردار محترم کرمان و معاون خدمات شهری کار اجرایی این پل ها توسط سازمان بهشت زهرا به سازمان عمران شهرداری واگذار گردیده و در حال انجام می باشد.

وی ابراز امیدواری کرد: با تلاش های همکاران این عملیات به زودی به اتمام برسد.

آغاز عملیات بازسازی رفیوژ وسط خیابان امام

شهردار منطقه یک از آغاز عملیات بازسازی وفیوژ وسط خیابان امام خبر داد.

علی سعیدی با بیان اینکه اجرای عملیات بازسازی وفیوژ وسط خیابان امام از 20 دی ماه سال جاری آغاز شده است ، محدوده اجرای این طرح را از چهارراه 17 شهریور تا چهارراه ششم بهمن عنوان کرد.

وی گفت: اجرای این طرح تا اواسط بهمن ماه سال جاری به اتمام می رسد.

سعیدی اضافه کرد: این رفیوژ به صورت فرش موزاییک و جدول گذاری اجرا و در پایان نیز به سیستم روشنایی مجهز خواهد شد.

وی هدف از این اقدام را بهسازی و زیباسازی این رفیوژ عنوان کرد.

یک طرفه شدن خیابان های منتهی به پنج راه 24 آذر

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمان، گفت: با توجه به مشکلات ترافیکی محدوده‌ پنج‌راه 24 آذر و به منظور روان‌سازی ترافیک و سهولت در عبور و مرور خودروها، خیابان‌های منتهی به پنج‌راه 24 آذر شهر کرمان یک‌طرفه شده‌اند.

علی نیک‌طبع افزود: شهرداری کرمان و شورای ترافیک سعی کرده‌اند با اتخاذ تدابیر لازم و با طراحی مسیرهای عبوری، تا حد امکان مشکلات ترافیکی منتهی به خیابان‌های پنج‌راه 24 آذر را حل نمایند.

وی با اشاره به یک طرفه شدن خیابان منتهی به پنج راه 24 آذر شهر کرمان، ادامه داد: خیابان 24آذر از تقاطع خیابان اقبال به سمت شمال و خیابان بهمنیار از جلوی پمپ بنزین پورچراغ تا تقاطع خیابان شهید علی ضیاء به سمت جنوب، از روز گذشته یک طرفه شده‌اند.

نیک‌طبع ادامه داد: حد فاصل خیابان بهمنیار تا پنج‌راه 24 آذر به سمت شرق نیز یک طرفه شده است.

وی از شهروندان خواست با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمان جهت ارائه‌ خدمات بهتر هم‌کاری کنند.

برگزاری جلسه ملاقات عمومی شهردار با شهروندان

جلسه ملاقات عمومی شهردار با حضور قائم مقام شهردار ،معاونان ومدیران عامل شهرداری ، شهرداران مناطق و جمعی از شهروندان در دفتر معاون خدمات شهری شهردار برگزار شد.

در این نشست که بیش از سه ساعت به طول انجامید ملاقات کنندگان موارد مورد نظر خود را مطرح و پاسخ های خود را دریافت کردند.

در این نشست یکی از شهروندان که منزل مسکونی اش در آتش سوزی دچار آسیب جدی شده بود از شهردار کرمان خواستار مساعدت در جهت بازسازی منزل اش را داشت که شهردار کرمان دستور بازدید از منزل و رسیدگی به این موضوع را به شهردارمنطقه صادر کرد

یکی از مراجعان خواستار واگذاری ملک اش که در مسیر طرح تعریض قرار داشت به شهرداری شد و از آنجایی که اجرای طرح در اولویت شهرداری نمی باشد، شهردار کرمان مجوز احداث ساختمانی بر روی ملک مذکور بر اساس قانون ماده واحده صادر کرد تا مالک فعلا امکان بهره برداری از زمین خود را داشته باشد.

درخواست اشتغال به کار از دیگر تقاضای مراجعه کنندگان بود که ابوالقاسم سیف الهی اظهار داشت: جذب نیرو در حال حاظر امکان پذیر نیست.

شهروندی که در زمینه هنرهای تجسمی آثار خوبی را خلق کرده بود خواستار اجرای این آثار در سطح شهر کرمان را داشت که شهردار ضمن ارائه ی دستورات و راهنمایی های لازم به ایشان،وی رابه معاون خدمات شهری معرفی کرد.

در خواست واگذاری زمین در مسیر عبوری جاده قدیم ماهان جهت تولید و عرضه گل و گیاه خواسته ی یکی دیگر از شهروندان بود که مهندس سیف الهی این اقدام را غیر مقدور دانست و راهنمایی های لازم را به وی جهت مشارکت در مکانی مناسب برای اجرای این فعالیت زیست محیطی به عمل آورد.

اختتامیه سومین کارگاه طراحی پوستر عاشورایی

اختتامیه‌ سومین کارگاه طراحی پوستر عاشورایی در فرهنگ‌سرای کوثر شهرداری کرمان برگزار شد.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار کرمان، در این مراسم که با حضور جمعی از هنرمندان نقاش در فرهنگ‌سرای کوثر برگزار شد، گفت: هنرمند وقتی اثری را خلق می‌کند، یک سوی آن اثر خود هنرمند و سوی دیگر بیننده است و اگر این اثر فکر بیننده را مشغول کند ولی پیام خود را به خوبی به بیننده القا نکند، به این معنی است که آن اثر هنوز کامل نشده است.

حجت‌الاسلام سیدمرتضی حسینی افزود: هر چقدر هنرمند با مفاهیم بیش‌تر آشنا باشد، آثار تاثیرگذاری از خود به جای می‌گذارد.

وی با اشاره به این که این جشنواره برای سومین سال است که در کرمان برگزار می‌شود، افزود: امسال آثار زیبا و قابل تقدیری در این جشنواره خلق شد، اما باید تلاش بیش‌تری برای بهتر برگزار شدن این جشنواره و حضور بیش‌تر هنرمندان در سال‌های آینده صورت گیرد.

در ادامه‌ این مراسم صفیه حسینی‌نژاد مدیر فرهنگ‌سرای کوثر شهرداری کرمان، نیز گفت: سومین کارگاه طراحی پوستر عاشورایی 18 و 19 آذر ماه سال جاری با حضور 160 هنرمند در فرهنگ‌سرای کوثر برگزار شد که 33 اثر برگزیده‌ این کارگاه در نمایشگاه پوستر عاشورایی که هم‌زمان با اختتامیه در فرهنگ‌سرای کوثر در حال برگزاری است، در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

گفتنی است در پایان این مراسم به سه نفر از برگزیدگان این کارگاه هدایای ویژه تعلق گرفت و از 10 نفر نیز با اهدای لوح تقدیر، تجلیل شد

اجرای روکش آسفالت محوطه پارک مادر در سه ماه گذشته سال جاری



مدیر عامل سازمان عمران از اجرای روکش آسفالت محوطه پارک مادر در سه ماهه گذشته سال جاری خبر داد.

ایرج رحمانی با اشاره به اجرای روکش آسفالت در نقاط مختلف شهر، گفت: در این راستا عملیات روکش آسفالت محوطه دادگستری،چهار راه بازرگانی،بلوار جمهوری اسلامی ، لاین شرقی جاده شرف آباد و چها راه ابوحامد در مدت زمان یاد شده صورت گرفته است.

وی ادامه داد: انجام عملیات زیرسازی مدارهای دایره ای آرامستان جدید،شهرک خواجو،سه راه جانباز و سه راه بلال نیز از اقداماتی است که طی سه ماهه گذشته توسط سازمان عمران انجام گرفته است.

رحمانی با اشاره به انجام تراش آسفالت در ضلع شمال شرقی و جنوب غربی پل چهار راه بازرگانی در مدت زمان مذکور، افزود: همچنین در این مدت عملیات جدول گذاری در پارک شهرک ولایت،چهار راه احمدی،42 متری سیدی،سه راه جانباز و سه راه بلال توسط این سازمان انجام شده است.

وی تصریح کرد: این اقدامات در راستای ساماندهی و بهسازی فضاهای شهری و خدمات رسانی بیشتر به همشهریان صورت می گیرد.

