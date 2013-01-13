تصادفات عابران پیاده در قائم شهر افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرفلک بعد از ظهر یکشنبه درجلسه شورای ترافیک قائم شهر با بیان اینکه وظیفه مهم کارگروه فنی شورای ترافیک تلاش برای رفع مسائل و نیازمندیها حوزه ترافیک با مدیریت درست است اظهارداشت: برای ارتقا رضایت مندی شهروندان و جلوگیری از افرادی که بدون ملاحظات قانونی فضاهایی ایجاد می کنند باید تدابیری اتخاذ شود.

وی بیان داشت: تشکیل شورای ترافیک برای عبور و مرور منظم شهروندان لحاظ شده است.

فرماندار قائم شهر با بیان اینکه قائم شهر بدلیل بافت فرسوده و خیابانهای با عرض نامناسب یکی از چند شهرستان مازندران با مشکلات ترافیکی بالا است، افزود: تصمیمات باید برای محدود کردن ترافیک در شهر باید جدی باشد.

رئیس شورای ترافیک قائم شهر یکی دیگر از مشکلات ترافیکی شهرستان را عدم پیش بینی جایگزین حجم عمده وسایل نقلیه از مسیرهای متعدد عنوان کرد.

پیرفلک از یکسری مسئولان شهرستان بویژه شهرداری بدلیل عدم اجرای تصمیمات گرفته شده برای نصب تابلو، علائم، خط کشی معابر، چراغ های راهنمایی و رانندگی در شهر انتقاد کرد.

وی از اجرایی نشدن طرح مطالعات هسته مرکزی شهر برای محدودیت ترافیکی قائم شهر با گذشت حدود یکسال از شهرداری انتقاد کرد و گفت: اصلاح مسیر جاده نظامی و ساماندهی سرعت گیرها در جاده کیاکلا از مصوبات اصلی شورای ترافیک شهرستان است.

تاکید بر اجرای مصوبات شورا

رئیس راهنمایی و رانندگی قائم شهر با تاکید بر اجرای مصوبات شورا اظهار داشت: مدیرانی که مصوبات شورای ترافیک شهرستان را اجرایی نمی کنند به مدیران ارشد استان معرفی شوند.

سرهنگ یارعلی زارع با اشاره به اینکه نصب سرعت گیر در معابر اصلی توجیه قانونی ندارد، اظهار داشت: باید سرعت گیرهایی که در نقاط شهر نصب می شود دارای ارتفاع استاندارد باشد.

وی با بیان اینکه قائم شهرایمنی لازم را ندارد، اظهارداشت: افزایش تعداد تصادفات بویژه عابران را در شهرستان داریم.