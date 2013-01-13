بهار توسعه صنعت نفت فرا رسید/ 3 سناریوی مقابله با تحریم‌ نفت

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی امروز در چهارمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت نفت با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت توسعه اکثر میادین مشترک نفت و گاز ایران، گفت: بر این اساس بزودی تولید گاز از میدان پارس جنوبی به 750 میلیون متر مکعب در روز و تولید میعانات گازی کشور به 1.2 میلیون بشکه در روز افزایش می یابد.

وزیر نفت با اعلام اینکه در شرایط فعلی با وجود افزایش تحریم‌های نفتی بر حل مشکل و چالش یک برنامه جامع و راهبردی تعریف و اجرایی شده است، تصریح کرد: از سوی دیگر در این برنامه که یک طرح تحول جامع در صنعت نفت به شمار می‌رود برای تمامی محورهای توسعه ای در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی از تعیین تکلیف میادین مشترک گرفته تا ظرفیت تولید و ساخت واحدهای پالایشی دیده شده است.

این عضو کابینه دولت دهم با یادآوری اینکه اگر تحریم‌هایی که برای جلوگیری از شکوفایی صنعت نفت بر ایران تحمیل شد به کشور دیگری تحمیل می شد به طور قطع کارهای توسعه ای آنها متوقف می شد، تاکید کرد: در شرایط فعلی به طور همزمان بیش از 105 هزار نفر در پارس جنوبی مشغول به کار می شوند.

این مقام مسئول از فعالیت این جمعیت عظیم در پارس جنوبی به عنوان نشانه‌ای از بی اثر بودن تحریم‌های نفت و گاز غرب یاد کرد و افزود: در حال حاضر پس از سال‌ها یک رکورد جدید جمعیتی در این میدان مشترک گازی به ثبت رسیده است.

وی همچنین از راه اندازی و آغاز به کار فعالیت‌های شورای ساخت داخل در صنعت نفت خبر داد و افزود: یکی از دیگر برنامه‌های وزارت نفت برای مقابله با تحریم، راه اندازی صندوق حمایت از سازندگان صنعت نفت است.

به گفته قاسمی، با راه اندازی صندوق حمایت از سازندگان صنعت نفت پیش بینی می شود که فناوری‌ها و تکنولوژی های بومی شده در کشور با حمایت ویژه از سازندگان به مرحله تولید تجاری محصول برسند.

وزیر نفت مزیت دیگر کشور برای مقابله با تحریم ها را وجود ظرفیت مناسب تولید محصولات پتروشیمی عنوان کرد و اظهار داشت: همسو با افزایش تولید محصولات پتروشیمی در صنایع بالادستی باید برنامه‌هایی هم به منظور توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی در دستور کار قرار بگیرد.

این عضو کابینه دولت دهم در پایان با اشاره به اجرای 250 میلیارد دلار پروژه در سطح صنعت نفت تاکید کرد: شرایط کنونی کار در صنعت نفت را باید به عنوان بهار توسعه نام گذاری کنیم.