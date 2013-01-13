1300 هیئت مذهبی در برنامه های دهه فجر اردبیل مشارکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ولی نظرپور بعد از ظهر یکشنبه در نشست مشترک کمیته های برگزاری برنامه های ایام دهه فجر اردبیل تصریح کرد: علاوه بر این 160 موسسه قرآنی و 300 کانون فرهنگی هنری مساجد نیز در اجرای این برنامه ها مشارکت می کنند.

وی با بیان اینکه کمیته های قرآن و تشکلهای مذهبی به اداره تبلیغات استان واگذار شده است، اضافه کرد: این اداره کل برنامه های خود را در دو محور اصلی دستاوردهای انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی و مقایسه قبل و بعد انقلاب در حوزه های مختلف اجرا خواهد کرد.

دبیر شورای ستاد دهه فجر استان با تاکید به اعزام روحانیان به مساجد در ایام دهه فجر افزود: غبار روبی آرامگاه شهدا، زیبا سازی مساجد و برگزاری مسابقات و محافل انس با قران از جمله مهمترین برنامه های در نظر گرفته شده در این ایام است.

وی پاسداشت ارزشهای انقلاب اسلامی برای مقابله با فتنه های ریز و درشت دشمنان را ضرورت دانست و یادآور شد: مکتب انقلاب اسلامی ایران دنباله رو و تداوم مکتب عاشورا است.

مکتب انقلاب اسلامی مکتب عاشورایی است

به اعتقاد نظرپور انقلاب اسلامی ایران دستاورد میلیونها ایرانی است که با الهام از مکتب عاشورا متولد شد و در ادامه نیز مسیر خود را از همین مکتب اتخاذ کرد.

وی افزود: در اهمیت انقلاب اسلامی همین کافی است که امام می گوید" اهمیت انقلاب به قدری است که توصیف آن از توان قلم خارج است".

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان متذکر شد: انقلاب به بهترین شکل ممکن مقابله با طاغوت را به جهانیان آموزش داد و با همان هدف عاشورا مبنی بر ایستادگی در مقابل جبهه کفر به صحنه آمد.

وی با بیان اینکه انقلاب قدرت و عظمت خود را از مردم دارد، اضافه کرد: بسیج عمومی مردم موجب تحقق شعار "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" شده است.

نظرپور ادامه داد: در طول تاریخ انبیا هر کسی در راه خدا قیام کرده خداوند حافظ وی بوده و این مهم در انقلاب اسلامی ایران نیز متبلور شد.

