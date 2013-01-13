رشد 238 درصدی صادرات مرکبات مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران اظهار داشت: صادرکنندگان استان مرکبات تولید شده مازندران را به مقصد کشورهای ارمنستان، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و روسیه، کویت، عراق و افغانستان صادر کردند.

وی، پتانسیل مازندران را به دلیل دارا بودن شرایط آب و هوایی معتدل و مرطوب، بارندگی فراوان و زمین های حاصلخیز در کشت این محصول بسیار بالا عنوان کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با ا اشاره به رتبه اول استان در تولید مرکبات در سطح کشور، وجود بازارهای فوق العاده مناسب در کشورهای منطقه سی آی اس و کشورهای عربی را فرصتی بسیار خوب برای صدور این محصولات دانست.

وی بیان داشت: در 9 ماهه نخست سال 91، بالغ بر یک میلیون و 430 هزار تن مرکبات از مازندران به کشورهای هدف صادر که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از یک میلیون و 66 هزار تن افزایش یافته است.

هاشم پور افزود: در 9 ماهه سال 90، میزان صادرات مرکبات 364 هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از 293 درصدی را نشان می دهد.