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۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۳۷

هاشم پور خبر داد:

رشد 238 درصدی صادرات مرکبات مازندران

رشد 238 درصدی صادرات مرکبات مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: صادرات مرکبات استان در 9 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 238 درصدی برخوردار بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران اظهار داشت: صادرکنندگان استان مرکبات تولید شده مازندران را به مقصد کشورهای ارمنستان، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و روسیه، کویت، عراق و افغانستان صادر کردند.

وی،  پتانسیل مازندران را به دلیل دارا بودن شرایط آب و هوایی معتدل و مرطوب، بارندگی فراوان و زمین های حاصلخیز در کشت این محصول بسیار بالا عنوان کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با ا اشاره به رتبه اول استان در تولید مرکبات در سطح کشور، وجود بازارهای فوق العاده مناسب در کشورهای منطقه سی آی اس  و کشورهای عربی را فرصتی بسیار خوب برای صدور این محصولات دانست.

وی بیان داشت: در 9 ماهه نخست سال 91، بالغ بر یک میلیون و 430 هزار تن مرکبات از مازندران به کشورهای هدف صادر که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از یک میلیون و 66 هزار تن افزایش یافته است.

هاشم پور افزود: در 9 ماهه سال 90، میزان صادرات مرکبات 364 هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از 293 درصدی را نشان می دهد.

کد مطلب 1789967

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