  1. عناوین کل
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۳۹

بازوند به مهر خبرداد:

اختصاص 49 درصد بودجه شهرداری های استان مرکزی به طرح های عمرانی

اختصاص 49 درصد بودجه شهرداری های استان مرکزی به طرح های عمرانی

اراک-خبرگزاری مهر : معاون عمرانی استاندار مرکزی گفت: 49 درصد بودجه شهرداری های استان مرکزی به طرح های عمرانی اختصاص دارد.

هوشنگ بازوند ظهر امروز در حاشیه همایش شهرداران استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: اعتبارات کل شهرداری های استان مرکزی در سالجاری 2 هزار و 970 میلیارد ریال است که 49 درصد آن معادل یک هزار و 460 میلیارد ریال  از کل بودجه به طرح های عمرانی اختصاص یافته است.

وی  همچنین بر ضرورت تسریع در طرحهای نیمه تمام تا پایان سال مالی (تیرماه سال 92 ) نیز تاکید کرد.

معاون عمرانی استاندار مرکزی در ادامه با بیان اینکه نمای ساختمان ها جزیی از سیمای شهر و متعلق به مردم است تصریح کرد: متاسفانه تاکنون به حوزه نماسازی ساختمان های خصوصی و دولتی شهرهای استان توجه مناسبی نشده و شهرداران باید از این پس صدور مجوز پایان کار را منوط بر تکمیل نما کنند.

بازوند در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: بایستی شهرداران تا پایان هفته جاری لیست پروژه های عمران شهری آماده افتتاح در دهه فجر را به استانداری اعلام کنند.

کد مطلب 1789969

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید