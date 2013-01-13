اختصاص 49 درصد بودجه شهرداری های استان مرکزی به طرح های عمرانی

هوشنگ بازوند ظهر امروز در حاشیه همایش شهرداران استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: اعتبارات کل شهرداری های استان مرکزی در سالجاری 2 هزار و 970 میلیارد ریال است که 49 درصد آن معادل یک هزار و 460 میلیارد ریال از کل بودجه به طرح های عمرانی اختصاص یافته است.

وی همچنین بر ضرورت تسریع در طرحهای نیمه تمام تا پایان سال مالی (تیرماه سال 92 ) نیز تاکید کرد.

معاون عمرانی استاندار مرکزی در ادامه با بیان اینکه نمای ساختمان ها جزیی از سیمای شهر و متعلق به مردم است تصریح کرد: متاسفانه تاکنون به حوزه نماسازی ساختمان های خصوصی و دولتی شهرهای استان توجه مناسبی نشده و شهرداران باید از این پس صدور مجوز پایان کار را منوط بر تکمیل نما کنند.

بازوند در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: بایستی شهرداران تا پایان هفته جاری لیست پروژه های عمران شهری آماده افتتاح در دهه فجر را به استانداری اعلام کنند.