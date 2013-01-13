اذهان عمومی نباید در انتخابات دچار تشویش شود/ آب به آسیاب دشمن نریزید

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید حیدری طیب با اشاره به نزدیکی زمان برگزاری انتخابات گفت: کسانیکه شعار انتخابات آزاد را به افکار عمومی جامعه تزریق می کنند بدانند که با این شعارها دیگر نمی توانند افکار عمومی را تسخیر کنند و ماهیت آنها برای مردم روشن است، چرا در زمان ریاست خود مدافع حقوق شهروندی و حقوق آحاد جامعه نبودند؟

وی افزود: این صحبت ها تشویش اذهان عمومی علیه جمهوری اسلامی است و این آقایان با این شعار درصدد فراهم آوردن محیط ناسالم در انتخابات و بعد از انتخابات هستند و مواظب باشند آب به آسیاب دشمن نریزند و به فرامین مقام معظم رهبری عمل کنند که در فرمایشات اخیر خود فرمودند تمام انتخابات آزاد بوده و هست.

نماینده مردم کرمانشاه در پایان گفت: انتخابات آزاد یعنی آزاد بودن مردم در انتخاب فرد تائید صلاحیت شده توسط قانون و مقررات کشور که در تمام کشورهای حامی دموکراسی انجام می شود، آزادی در انتخاب بدون رعایت قانون، چه در مسائل شخصی و چه در مسائل اجتماعی باعث ایجاد هرج و مرج و بی انضباطی می شود که هیچ خردمندی این موضوع را نمی پذیرد.