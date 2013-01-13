تحقیقات درباره هتاکی نظامیان آمریکایی به مقدسات اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "حریت" چاپ ترکیه ، در پی گزارش رسانه های محلی ترکیه مبنی بر تخریب منبر، پنجره ها و هتاکی به قرآن در مسجد پایگاه اینجرلیک ترکیه توسط نظامیان آمریکایی مستقر در این پایگاه، دفتر دادستان ترکیه تحقیقات در این خصوص را آغاز کرد.

در روزهای گذشته برخی از رسانه های محلی ترکیه از ورود نظامیان آمریکایی مستقر در پایگاه اینجرلیک ترکیه به مسجدی در این پایگاه در شب سال نو میلادی خبر داده اند که در جریان این اقدام منبر و پنجره های این مسجد تخریب و قرآن های موجود در این مسجد هم مورد هتک حرمت واقع شده اند.

در جریان تحقیقات، ژنرال های ارتش ترکیه و آمریکایی مستقر در این پایگاه نیز مورد سوال قرار خواهند گرفت هرچند ستاد مشترک ارتش ترکیه پیشتر این اتهامات را رد کرده است و در بیانیه ای فقط شکستن پنجره های سالن نمازخانه توسط افراد ناشناس را تایید کرده است.