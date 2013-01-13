به گزارش خبرگزاری مهر، سازه‌های ایستگاه‌های مطالعه در هفته نخست بهمن ماه در محل‌های مشخص شده در همه استان‌های کشور مستقر می‌شوند. این طرح در سطح ملی و در بیش از 120 مکان عمومی اعم از فرودگاه‌ها، بیمارستان‌ها، ایستگاه‌های راه آهن، ترمینال‌های مسافربری و... در مراکز 31 استان کشور اجرا می‌شود.

در همین راستا دومین گردهمایی کارشناسان ایستگاه مطالعه استان‌ها در تاریخ چهارشنبه 27 دی در محل سالن جلسات کتابخانه مرکزی پارک شهر برگزار می‌شود. این برنامه از ساعت 9 الی 15 با حضور کارشناسان ایستگاه مطالعه و مدیران نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار خواهد شد.



ایستگاه مطالعه مکانی است در نقاط پر تردد شهری که مردم می‌توانند کتاب‌های مورد علاقه خود را از آن امانت گرفته و پس از مطالعه آن را به نزدیک ترین ایستگاه مطالعه و یا کتابخانه عمومی برگردانند. در فاز نخست این طرح ملی، 15 عنوان کتاب در موضوعات ادبیات، تاریخ، دین، زن و خانواده، کودک و خردسال، نوجوانان و علوم و فنون برای 142 ایستگاه مطالعه تهیه شده و به مراکز استان‌ها ارسال می‌شود.



142 ایستگاه‌ مطالعه در دهه فجر در مراکز استان‌ها راه اندازی خواهد شد.