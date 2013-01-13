حضور همدانی ها در اردوی تیم ملی آبهای آرام بانوان/ همدان میزبان مسابقات کشتی آلیش بانوان کشور

به گزارش خبرنگار مهر،چهارمین مرحله اردوی تیم ملی آبهای آرام بانوان با حضور 15 قایقران آغاز شد.

مرحله چهارم اردوی تیم ملی آبهای آرام بانوان که با حضور شش قایقران از هشتم دی ماه در دریاچه آزادی آغاز شده، با حضور 12قایقران دیگر در دریاچه آزادی ادامه خواهد یافت.

این اردو در دو رده سنی بزرگسالان و جوانان و در دو بخش کایاک و کانو برگزار می شود.

بهناز عبدی پور از گیلان و هدیه کاظمی از هرمزگان در کایاک بزرگسالان، فاطمه خیرخواه، سارا حنیفه زاده، مهسا آذری، مائده طهماسبی و بیتا برقی از تهران، مینا عبدالهی از هرمزگان و آرزو حکیمی و مونا نوری از همدان در بخش کایاک جوانان و فاطمه کرمجانی از کرمانشاه و نرگس خدابنده لو از همدان در بخش کانو جوانان نفراتی هستند که در این اردو حاضر شده اند.

رئیس هیئت گلف همدان انتخاب شد

در مجمع انتخاباتی هیات گلف استان همدان وهاب بهمنش برای چهار سال به عنوان رئیس هیئت گلف استان همدان انتخاب شد.

مجمع انتخاباتی رئیس هیئت گلف استان همدانبا حضور سید عبدی افتخاری مدیرکل ورزش و جوانان استان به عنوان رئیس مجمع و حکیم ایمانی، دبیر فدراسیون به عنوان نایب رئیس مجمع و سایر اعضا برگزار شد.

در این مجمع مدیر کل ورزش و جوانان استان همدان گفت: در برای پیشرفت گلف در همدان از بسیاری مسیرهای سخت و دشوار عبور کرده ایم و امروز شرایط برای شکوفایی این هیئت مهیاست و روزهای خوبی پیش روی گلف همدان قرار دارد.

افتخاری اظهار کرد : میزبانی مسابقات به شرطی موثر است که تیم میزبان در آن نقش تعیین کننده ای داشته باشد و با توجه به شرایط مساعد و زیر ساخت های مناسب گلف استان، همدان شرایط میزبانی مسابقات گلف کشور را دارد.

در مجمع انتخابات گلف استان همدان وهاب بهمنش تنها نامزد احراز ریاست هیئت گلف بود که در پایان پس از رای گیری با کسب 18 رای از 19 رای ماخوذه برای چهار سال به عنوان رئیس هیئت گلف استان همدان معرفی شد.

حضور 3000 دانش آموز ملایری در مسابقات جام فجر

مدیر آموزش و پرورش ملایر گفت: مسابقات ورزشی با شرکت سه هزار نفر از دانش آموزان مدارس شهرستان با عنوان"جام فجر" در ایام دهه فجر برگزار خواهد شد.

حجت اله چهاردولی عنوان کرد: به طور کلی سه برنامه شاخص در 200 مدرسه ملایر با مجموع 600 برنامه در دهه فجر امسال برگزار خواهد شد.

چهاردولی افزود: هم اکنون کمیته برنامه ریزی دانش آموزی و فرهنگیان دهه فجر تشکیل و جدول برنامه های 25 بندی دهه فجر امسال به مدارس ارسال و شورای مدارس نیز در این راستا تشکیل شده است.

حضور همدان در رقابتهای فوتبال ساحلی ویژه ایام دهه فجر

کمیته فوتبال ساحلی اسامی تیم های شرکت کننده در رقابتهای فوتبال ساحلی ویژه ایام مبارکه دهه فجر را اعلام کرد.

این مسابقات که قرار بود با حضور چهار تیم قهرمان لیگ برتر و دو تیم قهرمان دسته یک برگزار شود با توجه به انصراف تیمها، کمیته فوتبال ساحلی نسبت به جایگزین نمودن تیمها طبق جدول امتیازات مسابقات فصل 92-91 اقدام کرد.

بر همین اساس از گروه شمال تیم های لسمان مروارید خزر و سمنان جوان، از گروه جنوب تیم های گلساپوش یزد، صنعت کشاورزی و مبارکه اصفهان و از دسته یک تیم های پایانه های همدان و شباب کرمانشاه به رقابت با یکدیگر می پردازند.

این مسابقات به میزبانی باشگاه گلسا پوش یزد و از 24تا 27بهمن برگزار می شود.

طبق دستورالعمل مسابقات دهه فجر تیمها می توانند از دو بازیکن آزاد که در فصل مسابقاتی 92-91 در مسابقات فوتبال ساحلی حضور نداشتند استفاده و تا قبل از تاریخ 15 بهمن مدارک لازم را به همراه لیست اسامی به کمیته فوتبال ساحلی ارائه کنند.

همدان میزبان مسابقات کشتی آلیش بانوان کشور

همدان آمادگی خود را برای میزبانی مسابقات کشتی آلیش بانوان اعلام کرد.

براساس این گزارش، هیئت ورزشهای سه گانه درخواست میزبانی این رقابتها را از 26 بهمن ماه به مدت دو روز را به فدراسیون اعلام کرد.

پیش بینی می شود تمامی استانها با حضور 30 تیم در این رقابتها حاضر شوند.

حضور تکواندوکار همدانی در کلاس مربیگری درجه سه

کلاس مربیگری درجه سه تکواندو بانوان برگزار شد.

راضیه خدابنده لو و فاطمه علیزاده دو تکواندو کار همدانی هستند که به کلاس مربیگری تکواندو درجه سه به مدت پنج روز به استان قزوین اعزام شدند.

شایان ذکر است در پایان این کلاس گواهی مربیگری درجه سه برای شرکت کنندگان صادر خواهد شد.

عضویت فوتبالیستهای همدان در تیم ملی

دو فوتبالیست ناشنوای همدان به عضویت تیم ملی درآمدند.

اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ناشنوایان از امروز به مدت چهار روز در شیراز برگزار می شود.

در بین دعوت شدگان نام علی اکبر احمدوند و مجید شاکری از همدان هم به چشم می خورد که با موفقیت در مسابقات انتخابی تیم ملی و کسب سهمیه به عضویت تیم ملی در آمدند.

اولین اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ناشنوایان از امروز به مدت پنج روز به میزبانی شیراز برگزر می شود تا اعضای تیم ملی آمادگی لازم برای حضور در المپیک 2013 تابستانی ناشوایان در صویه – بلغارستان را بدست بیاورند.

قضاوت داور هاکی همدان در مسابقات قهرمانی کشور

داور هاکی همدان مسابقات قهرمانی کشور را قضاوت کرد.

نیما امینیان داور خوب هاکی همدان داور اعزامی استان برای قضاوت مسابقات قهرمانی کشور بود

وی از سوی فدراسیون به این مسابقات دعوت شده بود.