به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسینی و علی خاکبازان میهمانان این نشست هستند که روز دوشنبه 25 دی 1391 از ساعت 15 تا 17 در محل کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان کانون پرورش فکری برگزار میشود.
پیش از این موضوعهایی مانند طنز خوب، اقتباس خوب (ارایه ادبیات کهن)، تصویرگری، نوشتن خوب، نیازهای اجتماعی کودکان، نیازهای علمی و تاثیر کتابخانههای کودک در ترویج خواندن، در جلسات پیشین نشستهای کتابخانه مرجع کانون مورد بررسی قرار گرفتهاند.
کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان خالد اسلامبولی، مجتمع شهید ملک شامران واقع شده است.
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