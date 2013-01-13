  1. فرهنگ و ادب
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۴۰

نشست کتابخانه مرجع کانون/

«ویرایش خوب» با حضور منتقدان بررسی می‌شود

«ویرایش خوب» با حضور منتقدان بررسی می‌شود

موضوع «ویرایش خوب» در پانزدهمین نشست کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسینی و علی خاکبازان میهمانان این نشست هستند که روز دوشنبه 25 دی 1391 از ساعت 15 تا 17 در محل کتابخانه‌ تخصصی کودک و نوجوان کانون پرورش فکری برگزار می‌شود.

پیش از این موضوع‌هایی مانند طنز خوب، اقتباس خوب (ارایه‌ ادبیات کهن)، تصویرگری، نوشتن خوب، نیازهای اجتماعی کودکان، نیازهای علمی و تاثیر کتاب‌خانه‌های کودک در ترویج خواندن، در جلسات پیشین نشست‌های کتابخانه مرجع کانون مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان خالد اسلامبولی، مجتمع شهید ملک شامران واقع شده است.
 

کد مطلب 1789976

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