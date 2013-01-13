بکارگیری 60 تیم امدادی برای نجات مسافران در مازندران

مهدی ولی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رهاسازی دو نفر از مصدومان گرفتار در خودروهای تصادفی و اطفای یک فقره حریق خودرو از دیگر اقدامات انجام شده در این زمینه بوده است.

وی افزود: برای ارائه خدمات فوق 60 تیم مجهز امدادی و 28 دستگاه آمبولانس بکارگیری شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: امداد رسانی به 721 نفر از مسافران و سرنشینان خودروهای محاصره شده در برف، ارائه خدمات درمان سرپایی به 52 نفر از مصدومان حوادث رانندگی و انتقال 9 نفر به مراکز درمانی، ارائه خدمات امدادی مورد نیاز به 121 نفر از مراجعان به پایگاههای جمعیت هلال احمردر طول محورهای مواصلاتی از دیگر اقدامات جمعیت هلال احمر استان طی روزهای اخیر در محورهای مازندران بوده است.

ولی پور از توزیع 212 بسته مواد غذایی و اسکان اضطراری 43 نفر طی شب گذشته در محورهای استان نیز خبر داد.

مازندران دارای محورهای مواصلاتی و کوهستانی هزار، سوادکوه و کندوان است.