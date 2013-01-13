به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل الهی‌تبار افزود: در باغ موزه دفاع مقدس بخشی از نقش مردم استان همدان در حماسه‌آفرینی جنگ تحمیلی به تصویر کشیده شده و به عظمت این مجاهدات مقام معظم رهبری مدال پرافتخار عنوان دارالمجاهدین را بر سینه مردم مجاهد همدان آویخت.

مدیر باغ موزه دفاع مقدس همدان با اشاره به اینکه پدر شهید احمدی‌روشن از یادگاران دفاع مقدس است، عنوان کرد: فرزند این پدر رزمنده راه نورانی و مقدس رزمندگان را ادامه داده و در راه جهاد علمی عاشقانه خدمت کرده و جان را در راه اعتلای کشور داد.

وی اضافه کرد: به پاس حضور این دلیرمردان عرصه جهاد علمی برای یادبود شهدای هسته‌ای یادمانی به نام شهید احمدی‌روشن برای انتقال معنویات آنها به نسل جوان ایجاد شد تا جوانان این سرزمین ادامه دهنده راه شهدا باشند.

الهی تبار اضافه کرد: یاد شهدای جهاد علمی به خصوص شهید احمدی‌روشن چراغی پرفروغ بر سر راه آیندگان خواهد بود.

وی همچنین از خانواده شهید احمدی‌روشن خواست که برخی از لوازم شخصی شهید برای یادگاری به باغ موزه دفاع مقدس همدان اهدا کنند.