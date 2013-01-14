به گزارش خبرنگار مهر، متولیان باشگاه ثامن الحجج سبزوار بعد از قهرمانی در رقابتهای لیگ کشتی آزاد و اتهاماتی که از سوی برخی تیم های دیگر متوجه آنها شد، از خیر حضور و سرمایه گذاری در لیگ فرنگی گذشتند و اعلام کردند تا زمانی که از باشگاه رفع اتهام نشده در لیگ کشتی فرنگی شرکت نخواهند کرد.

عباس نمازیان سرپرست کمیته لیگ فدراسیون کشتی نیز با تایید این مطلب به خبرنگار مهر گفت: متولیان باشگاه ثامن الحجج همچنان از برخی اتهامات در خصوص قهرمانی آنان در لیگ کشتی آزاد گله مند و ناراحت هستند و ما نیز قصد داریم در نشست فوری امروز دوشنبه در فدراسیون کشتی به این سوء تفاهمات پایان دهیم.

به گفته نمازیان گویا مسئولان این باشگاه معتقدند اتهامات مطرح شده، دومین قهرمانی آنان در رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد را زیر سوال برده و این موضوع باید بطور شفاف و روشن از سوی فدراسیون کشتی پیگیری و برطرف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کاوه سرمربی تیم کشتی آزاد ثامن الحجج سبزوار بعد از کسب دومین عنوان قهرمانی در لیگ برتر در گفتگوی تلفنی با برنامه ورزش از نگاه دو صراحتا اعلام کرد: مسئولان باشگاه ثامن الحجج با توجه به وضعیت کنونی فدراسیون کشتی و مشکلات عدیده این رشته، تمایل چندانی برای حضور در لیگ فرنگی ندارند!

این در حالی است که پیش از این اعلام شده بود رقابتهای لیگ کشتی فرنگی امسال بصورت گروهی و با حضور 6 تیم از روز پنجشنبه 28 دیماه آغاز خواهد شد که خبر انصراف شفاهی ثامنی ها، برگزاری این رقابتها را در هاله ای از ابهام فرو برد.