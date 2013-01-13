ویسی بعد از باخت مقابل گهر مصاحبه نکرد/ اخراج شوم اعتراضی ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، عبداله ویسی که در ادامه ناکامیهای تیم پیکان امروز نیز مقابل گهر دورود با نتیجه دو بر صفر مغلوب شده بود با تلخکامی ورزشگاه تختی دورود را ترک کرد و نه تنها سرمربی تیم پیکان بلکه هیچ کدام از اعضای کادر فنی و دست اندرکاران این باشگاه پاسخگوی سوالات خبرنگاران نشدند.

این در حالیست که عبدالله ویسی پیش از بازی با تیم گهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود که در صورت اخراج وی از تیم پیکان به دنبال ناکامیهای این تیم اعتراضی نخواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه تیم پیکان یک تیم احساسی بوده و زمانی که تیم یک گل می خورد از هم پاشیده می شود، اظهار داشت: این امر باعث شده است که شخصیت تیم ما زیر سوال برود.

سرمربی تیم پیکان ادامه داد: این امر برای من نیز جای تعجب است اما همه این ها برمی گردد به شرایط روحی و روانی و سیستم و ساختار دفاعی تیم ما که فکر می کنم در حال حاضر وضعیت بهتری داریم.

ویسی در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه مربی حرفه ای وقتی از یک در وارد می شود باید دنبال یک در خروجی هم باشد، تصریح کرد: من یک مربی حرفه ای هستم و اصولی را به فوتبال ایران آورده و فرهنگ سازی کردم وخوشحالم که توانسته ام در پیکان هم این کار را انجام بدهم.

سرمربی تیم پیکان با تاکید بر اینکه من بازهم دنبال بازیکن های گمنام، کم نام ، و بازیکن هایی که طرد شده اند هستم، یادآور شد: من این فرهنگ را آوردم و در ادامه نیز با صداقت و روراستی کار می کنم.

ویسی با بیان اینکه فوتبال جوانمردانه را با تمام وجود انجام می دهیم، گفت: تیم پیکان هروقت تصمیم بگیرد من را اخراج کند احترام می گذارم و همینقدر که به من بها دادند و تا اینجا مربی بودم افتخار بزرگی است.

وی با اشاره به اینکه در صورت باخت در این بازی و اخراج من هیچ شکایتی نخواهم داشت، اظهار امیدواری کرده بود که بازی با گهر را نبازد که این گونه نشد.

ویسی در ادامه گفتگوی خود در پیش از بازی با گهر گفته بود که درصورت باخت و در نتیجه اخراج شدن از تیم پیکان، دست همه را می بوسم و می روم؛ به نظر من حق طبیعی تیم پیکان است که اگر می بینند تیم نتیجه نمی گیرد مربی را عوض کنند.

سرمربی تیم پیکان با اشاره به وضعیت این تیم اظهار داشت: تیم ما از نظر فنی مشکلی ندارد و مشکل اساسی تیم پیکان مسائل روحی و روانی است.