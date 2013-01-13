روز سخت استقلال برابر مس کرمان/ تیم تهرانی را مقابل چشم هوادارانش شکست می دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد حسینخانی با اشاره به بازی فردای مس کرمان مقابل استقلال در چارچوب لیگ برتر در ورزشگاه آزادی گفت: فکر می کنم بازی ما با تراکتور خاص بود، آن روز روز ما نبود هر چند تیم های مدعی هم در طول فصل در چند مسابقه نتایج ضعیفی را تجربه می کنند، آن مسابقه را فراموش کرده‌ایم و به دیدار استقلال فکر می‌کنیم و امیدوارم با کسب نتیجه در این دیدار شکست هفته گذشته را جبران کنیم.

وی با بیان اینکه برای برتری مقابل استقلال خط هافبک این تیم را از کار خواهیم انداخت، گفت: بر اساس تمرینات و آنالیز انجام شده از بازی حریف با نقاط ضعف و قوت استقلال آشنا هستیم، استقلال این روزها در بالاترین سطح آمادگی خود قرار دارد و خیلی خوب نتیجه گرفته و ولی آنها روز سختی مقابل ما خواهند داشت دلیلش این است که ما سه امتیاز این بازی را می‌خواهیم و باید تحت هر شرایطی برنده باشیم.

حسینخانی گفت: آنها در کارهای تهاجمی بسیار پرقدرت هستند و مهاجمان خوبی دارند ما باید کوچکترین موقعیت ها را به فرصت تبدیل کنیم و تمرکز خود را در ضربات آخر افزایش دهیم تا در پایان با دست پر از زمین خارج شویم، مطمئنا با انگیزه موجود در تیم ، رسیدن به این مهم برایمان دور از دسترس نیست.

کاپیتان تیم مس گفت: مس تیمی است که در بازی‌های بزرگ نتایج خوبی به دست آورده است مطمئن باشید با غیرتی که از بازیکنان سراغ دارم برای شاد کردن دل هواداران از جان مایه خواهند گذاشت.



