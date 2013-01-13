30 درصد حمل و نقل شهری در تبریز سهم خودروتهای عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر،احد راشد ظهرروز یکشنبه در همایش هواک پاک با بیان این مطلب تصریح کرد:با بهبود کیفیت خدمات حمل و نقل شهری در تبریز می توان شهروندان را برای استفاده از خودرو های عمومی و کاهش استفاده از خودرو های شخصی ترغیب کرد.

وی با اشاره به افزایش سهم حمل و نقل عمومی در کلانشهر تبریز افزود:افزایش و بهبود ناوگان حمل و نقل عمومی در آینده می تواند تا 70درصد افزایش دهد.

راشد همچنین با اشاره به نقش خودرو ها در آلودگی هوای شهر تبریز اظهار داشت:اصلی ترین عامل آلودگی هوای تبریز تردد بیش از حد و غیر ضروری خودرو ها مخصوصا خوذرو های شخصی است.

احد راشد ادامه داد: 66 درصد میزان آلودگی هوا ناشی تردد غیر ضروری و بی رویه خودرو ها در حالت تک سرنشین است و ضرورت دارد دراین مورد کار فرهنگی انجام شود.

وی با تاکید بر کاهش مصارف خانگی و تجاری گفت:استاندارد سازی الگوی مصرف و فضای خانه ها و اماکن تجاری می توان بار مصرف و آلودگی را کاهش داد.