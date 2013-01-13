صدور احکام تمام هیئت امنای مساجد اصفهان تا پایان سال 91

حجت‌الاسلام حسین اژدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر در هفته وقف قرار داریم، اظهار داشت: راه‌اندازی ایستگاه‌های همه واقف باشیم در 6 نقطه در اصفهان در راستای تشویق مردم به سوی ایجاد وقف‌های جدید در سطح استان بوده است.

وی به ایجاد 22 وقف جدید در استان اصفهان از ابتدای سال جاری تا دی ماه جاری اشاره کرد و ادامه داد: این اداره درصدد است که تا پایان سال جاری 220 وقف جدید دیگر در سراسر استان ایجاد شود و ایجاد وقف‌های مشارکتی یکی از برنامه‌های این اداره به شمار می‌رود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان صدور احکام تمام هیئت امنای مساجد استان اصفهان تا پایان سال جاری را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی اوقاف و امور خیریه استان دانست و بیان داشت: در حال حاضر لایحه و طرحی به مجلس و دولت ارائه شده شده است که براساس این لایحه امور تمام خیریه‌ها، بنیاد‌ها و موسسات باید اوقاف و امور خیریه واگذار شود.

وی با اشاره به اینکه به روز شدن اجاره‌بهای موقوفات موجود در استان از دیگر برنامه‌های اجرایی این اداره به شمار می‌رود، اضافه کرد: در حال حاضر درآمد موقوفه‌های موجود در استان نسبت به سال‌های گذشته رشد بسیاری داشته است.