حمله ارتش به تروریستها در دیرالزور/ کشف دو خودرو بمبگذاری شده در درعا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الاخباریه، منابع وابسته به ارتش سوریه اعلام کردند: یگانهایی از ارتش سوریه با حمله به گروههای مسلح در منطقه ابو خشب در دیرالزور، تلفات و خسارات سنگینی به آنها وارد کردند.

این منابع افزودند: گروههای مسلحی که ارتش به آنها حمله کرد، علاوه بر سرقت از انبار غلات به خطوط انتقال نفت نیز در این استان حمله می کردند.

منابع نظامی سوریه اعلام کردند: یگانهای ارتش سوریه تلاش گروههای مسلح را برای انفجار دو خودرو بمبگذاری شده در حومه درعا خنثی کردند.

این منابع بیان کردند: افراد مسلح قصد داشتند که دو خودرو بمبگذاری شده را به نزدیکی پل "نامر" در حومه درعا منتقل و این پل را منفجر کنند که ارتش سوریه ضمن ناکام گذاشتن این اقدام تروریستها، تعدادی از آنها را کشتند و برخی دیگر را زخمی کردند و این دو خودرو را قبل از رسیدن به پل منهدم کردند.

از سوی دیگر سانا گزارش داد: گروههای مسلح به کارگران شرکت برق حلب که در حال تعمیر تیر برق فشار قوی در منطقه اللیرمون بودند، حمله کردند.

منابع سوری اعلام کردند: گروههای مسلح با حمله به کارگران، شماری از آنها را زخمی کردند.

سانا گزارش داد: گروههای مسلح به شکل پیوسته به کارگران شرکت برق حمله و تعدادی از آنها را زخمی کردند و برخی دیگر را ربوده اند.