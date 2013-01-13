  1. بین الملل
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۸:۳۰

اخبار سوریه/

حمله ارتش به تروریستها در دیرالزور/ کشف دو خودرو بمبگذاری شده در درعا

حمله ارتش به تروریستها در دیرالزور/ کشف دو خودرو بمبگذاری شده در درعا

ادامه عملیات ارتش سوریه در دیرالزور برای پاکسازی آن از وجود تروریستها، خنثی شدن دو خودرو بمبگذاری شده در درعا و حمله افراد مسلح به کارگران شرکت برق در حلب از مهمترین اخبار این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الاخباریه، منابع وابسته به ارتش سوریه اعلام کردند: یگانهایی از ارتش سوریه با حمله به گروههای مسلح در منطقه ابو خشب در دیرالزور، تلفات و خسارات سنگینی به آنها وارد کردند.

این منابع افزودند: گروههای مسلحی که ارتش به آنها حمله کرد، علاوه بر سرقت از انبار غلات به خطوط انتقال نفت نیز در این استان حمله می کردند.

منابع نظامی سوریه اعلام کردند: یگانهای ارتش سوریه تلاش گروههای مسلح را برای انفجار دو خودرو بمبگذاری شده در حومه درعا خنثی کردند.

این منابع بیان کردند: افراد مسلح قصد داشتند که دو خودرو بمبگذاری شده را به نزدیکی پل "نامر" در حومه درعا منتقل و این پل را منفجر کنند که ارتش سوریه ضمن ناکام گذاشتن این اقدام تروریستها، تعدادی از آنها را کشتند و برخی دیگر را زخمی کردند و این دو خودرو را قبل از رسیدن به پل منهدم کردند.

از سوی دیگر سانا گزارش داد: گروههای مسلح به کارگران شرکت برق حلب که در حال تعمیر تیر برق فشار قوی در منطقه اللیرمون بودند، حمله کردند.

منابع سوری اعلام کردند: گروههای مسلح با حمله به کارگران، شماری از آنها را زخمی کردند.

سانا گزارش داد: گروههای مسلح به شکل پیوسته به کارگران شرکت برق حمله و تعدادی از آنها را زخمی کردند و برخی دیگر را ربوده اند.

کد مطلب 1789994

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