به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیم‌های سپاهان و ذوب‌آهن در چارچوب رقابت‌های هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

استقبال اندک تماشاگران از این مسابقه از نکات جالب بازی بود، برای این بازی نزدیک به 2 هزار تماشاگر به ورزشگاه فولادشهر رفته بودند.

طبق اعلام مسئولان هیئت فوتبال استان اصفهان پیش از این مسابقه، جایگاه تماشاگران ورزشگاه فولادشهر اصفهان به صورت مساوی بین تماشاگران دو تیم تقسیم شده بود. البته این مسئله مشکلی برای دو تیم ایجاد نکرده بود و استقبال تماشاگران به حدی نبود که جایگاه تماشاگران پر شود.

تشویق‌های فرهاد کاظمی، سرمربی سابق سپاهان که اولین قهرمانی این تیم با او به دست آمده بود از سوی تماشاگران سپاهان پیش از آغاز بازی جالب بود.

فرشید طالبی، سینا عشوری، علی احمدی و محمدرضا خلعتبری، بازیکنان سابق ذوب‌آهن که هم‌اکنون در ترکیب سپاهان به میدان می‌روند پیش از آغاز بازی همراه با نویدکیا، حاج‌صفی و پاپی به طرف نیمکت ذوب‌آهن رفتند.

شهاب گردان، دروازه‌بان سابق ذوب‌آهن که اکنون در ترکیب سپاهان به میدان می‌رود، پیش از آغاز بازی به طرف نیمکت ذوب‌آهن، تیم سابق خود نرفت.

مهدی رجب‌زاده، سینا عشوری و علیرضا محمد، بازیکنان ذوب‌آهن نیز پیش از این بازی به طرف نیمکت سپاهان رفتند و با کرانچار خوش و بش کردند.

پیش از آغاز بازی، نام محمد برجلو، بازیکن ذوب‌آهن در لیست‌های خبرنگاران به همان نام اصلی خود یعنی محمد بزچلو تغییر یافت.

رادومیر جالوویچ به دلیل محرومیت در ترکیب سپاهان قرار نداشت اما ذوب‌آهن در بازی امروز بازیکن غایبی نداشت.

با توجه به اینکه محرم نویدکیا دو روز گذشته را به استراحت گذرانده بود، به بازی امروز رسیده بود و از ابتدای در ترکیب تیم به میدان رفت.

میلان سوشاک، مدافع تیم سپاهان در دقیقه 21 بازی به دلیل مصدومیت از مسابقه تعویض شد و جای خود را به حسن جعفری داد.

علیرضا جراحکار در دقیقه 31 بازی روی جواهیر سوکای، بازیکن تیم سپاهان پنالتی کرده و باعث شد تیمش گل سوم را دریافت کند.

شادی گل امید ابراهیمی و بازیکنان بعد از گل امید ابراهیمی جالب توجه بود و سوژه عکاسان رسانه‌های گروهی شده بود اما جالب‌تر از آن سجده‌های شهاب گردان، دروازه‌بان سپاهان هنگام گلزنی تیمش بود.

نیمه نخست این دیدار با نتیجه 3 بر یک به سود سپاهان به پایان رسید.