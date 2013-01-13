به گزارش خبرنگار مهر، نمایش آن طرف دیوارهای بلند به کارگردانی مصطفی شکرانی در مجتمع فرهنگی و هنری فرشچیان اصفهان روی صحنه می‎رود.

مخاطبان در این نمایش می‎توانند، شاهد داستانی اجتماعی باشند که در آن پدر و پسری نمایش داده می‎شوند که پدر خود را شکست خوورده می بیند اما پسر به دنبال به وجود آوردن فرصت‎های جدید برای خویش است.

کارگردان و نویسنده نمایش که تاکنون نمایش‎های بسیاری همچون چخوف و حشره را در کارنامه کاری خود دارد در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: «آن طرف دیوارهای بلند» یک نمایش کمیک است که به وسیله طنز موضوعات اجتماعی را بیان می‎کند.

وی بیان داشت: نمایش آن طرف دیوارهای بلند از یک شنبه 24 دی ماه تا 3 بهمن ماه ساعت 18 در مجتمع فرهنگی و هنری فرشچیان اجرا می‎شود.

مصطفی شکرانی در بیان هدف از اجرای این نماش ادامه داد: این نماش قصد دارد به مخاطب بفهماند که هیچ چیز دنیا باقی نیست و همه چیز گذرا است و روزی به اتمام می‎رسد.

