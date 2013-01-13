به گزارش خبرنگار مهر، نمایش آن طرف دیوارهای بلند به کارگردانی مصطفی شکرانی در مجتمع فرهنگی و هنری فرشچیان اصفهان روی صحنه میرود.
مخاطبان در این نمایش میتوانند، شاهد داستانی اجتماعی باشند که در آن پدر و پسری نمایش داده میشوند که پدر خود را شکست خوورده می بیند اما پسر به دنبال به وجود آوردن فرصتهای جدید برای خویش است.
کارگردان و نویسنده نمایش که تاکنون نمایشهای بسیاری همچون چخوف و حشره را در کارنامه کاری خود دارد در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: «آن طرف دیوارهای بلند» یک نمایش کمیک است که به وسیله طنز موضوعات اجتماعی را بیان میکند.
وی بیان داشت: نمایش آن طرف دیوارهای بلند از یک شنبه 24 دی ماه تا 3 بهمن ماه ساعت 18 در مجتمع فرهنگی و هنری فرشچیان اجرا میشود.
مصطفی شکرانی در بیان هدف از اجرای این نماش ادامه داد: این نماش قصد دارد به مخاطب بفهماند که هیچ چیز دنیا باقی نیست و همه چیز گذرا است و روزی به اتمام میرسد.
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