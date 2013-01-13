لغو پذیرش بدون آزمون در پردیسها/ پذیرش ممتازین طبق ضوابط گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ دکتر حسین نادری منش تاکید کرد: پذیرش دانشجو در پردیس های دانشگاهی نیز مطابق با آیین نامه خاص این پردیسها، ظرفیت پذیرش ابلاغ شده که حداکثر نصف ظرفیت روزانه دانشگاه است و مجوز معاونت آموزشی وزارت علوم امکان پذیر است.

وی گفت: از آنجا که وزارت علوم در راستای عدالت آموزشی و در اختیار گذاشتن کرسیهای دانشگاهی برای با استعدادترین افراد تلاش می کند به دانشگاهها ابلاغ شد که پذیرش دانشجو برای دوره های تحصیلات تکمیلی صرفاً از طریق شرکت و قبولی داوطلبان در آزمون سراسری ورود به دوره کارشناسی ارشد و آزمون نیمه متمرکز برای ورود به دوره دکتری امکان پذیر است.

نادری منش افزود: واحدهای های بین الملل دانشگاهها و پردیس های دانشگاهی علاوه بر پذیرش از طریق آزمون سراسری، براساس آیین نامه مربوطه و صرفا از طریق برگزاری آزمون اختصاصی با هماهنگی سازمان سنجش و معاونت آموزشی وزارت علوم اقدام می کنند و پذیرش دانشجو خارج از این ضوابط خلاف مقررات بوده و اعتبار ندارد.

وی افزود: پذیرش داوطلبان واجد شرایط استعدادهای درخشان نیز براساس آیین نامه های استعداد درخشان و مطابق با فرآیند خاص این آیین نامه انجام می شود.

معاون آموزشی وزیر علوم تاکید کرد: پذیرش مستقیم داوطلبان تحصیل در دوره های تحصیلات تکمیلی چه در واحد اصلی و چه در پردیس های دانشگاهی خارج از آزمونهای سراسری و اختصاصی که با هماهنگی سازمان سنجش و یا کسب معرفی نامه از شورای مرکزی بورس، بدون کسب مجوز معاونت آموزشی وزارت علوم مجاز نیست و مدارک تحصیلی این قبیل پذیرفته شدگان – در صورت پذیرش و ادامه تحصیل – از نظر وزارت علوم مدارکی غیر رسمی و فاقد امکان ارزشیابی است.