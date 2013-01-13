ضرورت پایش و نظارت قضایی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان بعد از ظهر یکشنبه در جمع روسا قضای سراسر استان با تاکید بر حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری از قضات خواست در پرونده های جرایم سبک و برای افرادی که سابقه دار نیستند حتی الامکان ، مجازات حبس اعمال نکنند.

فاضلیان با تاکید بر این که با افراد شرور و سابقه دار نیز به شدت برخورد می کنیم تصریح کرد : با ید حواسمان باشد با تعیین مجازات حبس، پل های پشت سر افراد را خراب نکنیم.

این مقام ارشد قضایی افزود : برای حفظ آبروی مردم و جلوگیری از برچسب خوردن آنان ، بازداشتگاه موقت ، راه اندازی کردیم تا قضات در مواردی که چندان ضروری نیست به جای زندان ، افراد را به بازداشتگاه موقت بفرستند.

وی در ادامه این نشست رمز موفقیت و پیشرفت تشکیلات قضایی را شناخت نقاط ضعف برشمرد و گفت: تنها با پذیرفتن نقاط ضعف می توان برای رفع آن اقدام کرد.

رئیس کل دادگستری استان گلستان با تاکید بر کیفیت رسیدگی در محاکم از روند رو به رشد پرونده های مانده در شعب انتقاد کرد و گفت : باید به گونه ای مدیریت کنیم که همه کارکنان قضایی و اداری ، برای تحقق اهداف تشکیلاتی سازمان ، تلاش کنند.

جلسه روسای دادگستری ها ، دادستان ها ، معاونین و رئیس کل به صورت فصلی برگزار شد.



فاضلیان با اشاره به آیه 58 سوره نسا گفت: باید زمینه ای فراهم شود که انسان های نخبه و شایسته در ادارات و جایگاه هایی که امانت الهی محسوب می شود قرار گیرند.

وی ، مهم ترین رسالت گزینش را بسترسازی برای جذب انسان های با فضیلت، صالح و امانت دار خواند و افزود : گزینشگران باید برای سپردن این مسئولیت ها به انسان های دلسوز که غم مردم را دارند و پای کار هستند تلاش کنند.



فاضلیان با بیان این که تلاش ما ، سوق دادن سیستم اداری به سمت گزینش انسان های اهل و نخبه است خاطرنشان کرد : برای قوام و دوام جامعه و سازمان ها ، باید همه بخش های جامعه به سمت نخبه گزینی و شایسته سالاری حرکت کنند.



مدیر هسته گزینش قوه قضاییه استان گلستان در ادامه سخنان خود با روایت حدیثی از معصوم علیه السلام گفت: کنار گذاشتن انسان های با فضیلت، شایسته و وارسته یکی از عوامل آسیب پذیر کردن حکومت هاست که اگر از سوی گزینش گران نادیده گرفته شود ظلم نابخشودنی است.



احمد فاضلیان کارآمدی هر نظام را در توان جذب و به کارگیری نیروی انسانی کارآمد عنوان کرد و افزود : حاکمیت شایسته سالاری و اولویت ضابطه گرایی بر رابطه گرایی علاوه بر توانمند کردن حکومت



معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان گلستان از شناسایی افراد شاخص در دستگاه قضایی استان خبر دا و با اشاره به پیشینه شکل گیری معاونت ارزشیابی قضات گفت:اعضای این کمیته علاوه بر پایش و نظارت قضات ، سرمایه های انسانی دستگاه قضایی را به منظور به کارگیری آن ها در جایگاه هایی که می توانند مثمر ثمر باشند شناسایی می کنند.



محمود سعیدی با تاکید بر این که ما به دنبال سرمایه سوزی نیستیم تصریح کرد: درصددیم با پایش دانش ، اخلاق و رفتار افراد از هر کس به اندازه توان وی در محاکم و بخش های مدیریتی ، استفاده کنیم.



سعیدی با بیان این که نیروی انسانی مهم ترین سرمایه دستگاه قضایی است افزود : دستگاه قضایی در جهت ایجاد امنیت و بسط عدالت تلاش می کند که این مهم ، جز با نیروی انسانی متعهد و متخصص میسر نخواهد شد.



وی در ادامه سخنان خود، دستگاه قضایی را نبض نظام خواند و گفت: قضات باید همه تلاش و توان خود را در حفظ شان و جایگاه قضاوت ، به کار گیرند.



معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گلستان خواستار مشارکت فعال اصناف برای تشکیل بنیاد صیانت از خانواده شد و با بیان این که فعال شدن بنیاد صیانت از خانواده، همفکری و همکاری دسته جمعی را می طلبد گفت : حضور اصناف در این بخش ، تشکیل بنیاد را تسریع می کند.

حسین شعبانی در ادامه با اشاره به تاثیر خانواده در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی افزود : کمک به حفظ و صیانت از بنیان خانواده باید اولویت همه دستگاه های فرهنگی استان باشد.



شعبانی در بخش دیگری از سخنان خود احیای امر به معروف و نهی از منکر و گسترش تذکر لسانی در اتحادیه ها را در کاهش موقعیت های آسیب در جامعه موثر دانست.



وی همچنین از صنوف خواست : راهکارهای صنفی برای پیشگیری از سرقت های خرد و توسعه فضای کسب و کار تهیه و برای استفاده همه صنوف ارائه کنند.