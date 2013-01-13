نقشه کاداستر شهرهای مازندران وارد بانک اطلاعات املاک شد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله عبدی کمیشانی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری ثبت اسناد و املاک مازندران، ورود نقشه های کاداستر املاک به بانک جامع اطلاعات را یکی از برنامه های محوری ثبت دانست که در جهت تکمیل شدن بانک جامع اطلاعات املاک باید صورت گیرد.

وی افزود: هم اکنون نقشه کاداستر همه شهرهای استان وارد بانک اطلاعاتی شد و بافت های مسکونی روستایی کار نقشه برداری توسط بنیاد مسکن انجام شد.

عبدی گفت: بافتهایی نظیر اراضی ملی بافت خارج از منطقه مسکونی روستایی و شهری در استان بدون نقشه کاداستر بوده که در قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف شد با همکاری دستگاههای مربوطه نقشه های تهیه شده را به تعیین مختصات جهانی تبدیل و وارد بانک اطلاعاتی کند.

وی بیان داشت: در مازندران موضوع در شورای حفظ حقوق بیت المال مطرح و با دستور رئیس کل دادگستری استان کار گروهی ویژه برای پیگیری این امر در استان تشکیل شد.

عبدی با اشاره به برگزاری جلسات شورای سیاست گذاری سازمان ثبت و اعلام برنامه های محوری و اساسی، تجمیع اطلاعات املاک را یکی از مهم ترین برنامه های کاری ثبت دانست.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بیان داشت: مازندران در بین استانهای کشور در تجمیع املاک رتبه خوبی را دارد.

وی با اشاره پرونده های جریانی ثبت گفت: اطلاعات این پرونده ها باید استخراج و وارد سامانه بانک اطلاعات املاک شود که مراکز استانی از جمله شهرستان ساری در اجرای این طرح در اولویت قرار دارند.



مازندران بیش از سه میلیون نفر جمعیت دارد.