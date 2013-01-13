ثبت یادواره شهدای سرباز در مناسبتهای اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان تصریح کرد: با ثبت این یادواره حتی در صورت جابه جایی اشخاص در پستهای اجرایی، این برنامه به صورت ثابت توسط نهادهای اجرایی مختلف به اجرا درخواهد آمد.

وی نمونه این طرح را ثبت 19 دی به عنوان یادوراه شهدای کربلای چهار و پنج این استان برشمرد و افزود: این ثبت یک ثبت معنوی است که تداوم برنامه هایی از این دست را حفظ خواهد کرد.

نیکزاد همچنین از برگزاری یادواره شهدای عملیات کربلای چهار و پنج خبر داد و اضافه کرد: این عملیات از جمله مهمترین عملیات جنگی دفاع از میهن بوده که بیشترین تعداد شهید استان را به خود اختصاص داده است.

استاندار اردبیل تاکید کرد: برگزاری برنامه های یادواره باید در شان و منزلت شهدا باشد و دستگاههای اجرایی نیز با مشارکت در برگزاری از اجر معنوی این رویداد برخوردار شوند.

به دلیل کمبود اعتبار؛ برگزاری یادواره در شهرستانها لغو شد

در این جلسه همچنین جانشین فرمانده سپاه حضرت عباس استان اردبیل با بیان اینکه تمامی برنامه ریزی های لازم برای برگزاری یادواره شهدای عملیات کربلای چهار و پنج صورت گرفته است، تصریح کرد: به دلیل کمبود اعتبار برگزاری این برنامه در شهرستانها منتفی شد.

سردار غلام عسگر کریمیان متذکر شد: با وجود اطلاع رسانی گسترده در سطح استان و دعوت از مسئولان شهرستانی برای حضور در مراسم یادواره به دلیل محدودیت اعتبارات برگزاری این برنامه به مرکز استان محدود شده است.

به گفته وی عملیات کربلای چهار و پنج از جمله مهمترین و استراتژیک ترین عملیات جنگی در دوران دفاع مقدس است که در دو بخش آبی و خاکی اجرا شد.

کریمیان بیان داشت: با توجه به اهمیت این عملیات و شمار شهدای آن ضروری است با مشارکت دستگاههای اجرایی مختلف برنامه در نظر گرفته شده به بهترین شکل ممکن به اجرا درآید.

وی در عین حال با اشاره به جزئیات برگزاری این یادواره، پخش نماهنگ، سخنرانی، شعرخوانی، مداحی و سرود جمعی از جمله آیتمهای در نظر گرفته شده برای این یادواره است.

برگزاری برنامه "شب خاطره" در محلات اردبیل

جانشین فرمانده سپاه حضرت عباس استان در ادامه از برگزاری برنامه "شب خاطره" در محلات اردبیل خبر داد و افزود: این برنامه با هدف تبیین فرهنگ شهادت در محلاتی که بیشترین اعزام نیرو و مشارکت را در دوران دفاع مقدس داشته اند اجرا خواهد شد.

به گفته کریمیان اجرای این برنامه توسط هیئت امنا و اهالی محلات و با هزینه خود آنها انجام شده و دستگاههای اجرایی صرفا هماهنگی های لازم را انجام خواهند داد.

وی تصریح کرد: محلات یساول، محمدیه، نواب صفوی و فاطمیه به این منظور انتخاب شده اند و با هماهنگی صورت گرفته اولین برنامه در 12 بهمن در محله محمدیه به اجرا درخواهد آمد.

استفاده از سرداران مشارکت کننده در عملیات کربلای چهار و پنج در مراسمات و سخنرانی ها، برگزاری مسابقات ویژه کودکان و نوجوانان، ثبت تقویمی یادواره های شهدای تمامی صنوف، پرداخت بیشتر به عملیات آبی کربلای چهار و پنج و استفاده از وصیتنامه شهدای عملیات کربلای چهار و پنج از جمله پیشنهاداتی بود که توسط کارگروه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان مطرح شد.

گفتنی است یادواره شهدای عملیات کربلای چهار و پنج روز 26 دی ماه سال جاری از ساعت 9:30 الی 12 ظهر در محل حسینه ثار الله فرماندهی سپاه حضرت عباس استان برگزار خواهد شد.

