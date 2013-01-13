پیشنهاد مدیران محله های منطقه 20 تهران اساس طرحهای محله محور است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و زیست شهری شورای اسلامی شهر تهران در منطقه 20 تهران، فعالیت مدیران محله و شورایاران، امکانات، ساختار و سازماندهی آنان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: براساس مصوبه این کمیسیون از این پس طرحهای اجتماعی، فرهنگی و ورزشی محله های 22 گانه منطقه 20 تهران بر اساس طرحهای پیشنهادی مدیران محله و شورایاران این منطقه که مبتنی بر شرایط و مقتضیات محله است، شکل می گیرد.

سردار مرتضی طلایی به ضرورت حرکت جهادی و بسیجی وار شورایاریها اشاره کرد و افزود: واگذاری کلیه فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و ورزشی به مدیران محله از مهمترین راهبردهای طرح مدیریت محله بوده و این درحالی است که هم اکنون جایگاه این طرح در شهرری به نقطه مناسبی رسیده است.

وی ظرفیت اجتماعی شکل گرفته را ارزشمند برشمرد و تصریح کرد: با توجه به اینکه مدیران محله و شورایاران از بدنه مردم محلی هستند با در نظر گرفتن ملاحظات مهمی همچون ارتقای هویت دینی، انقلابی و ملی، سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای ملی و دینی و تغییرات فرهنگی بهترین پیشنهاد دهنده برای محله خود محسوب می شوند.

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران نیز در ادامه این نشست به شکلگیری پیوستگی اجتماعی در این منطقه تاریخی اشاره کرد و گفت: با توجه به حضور و مشارکت حداکثری مردم شهرری در برنامه های اجتماعی و فرهنگی، این منطقه در تمامی طرحهای اجتماع محور بهترین بازخورد را داشته است و به نحوی که به عنوان منطقه پایلوت برای پروژه های مشارکتی و اجتماع محور شناخته شده است.

معصومه آباد اضافه کرد: هدف از برنامه های فرهنگی و اجتماعی اجرا کردن نیست، بلکه ایجاد پیوستگی اجتماعی که در سایه مشارکت و حضور مردم به وجود می آید مهمترین نتیجه است که به دنبال تحقق آن در تمامی مناطق کلان شهر تهران هستیم.

گفتنی است، جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی و زیست شهری شورای اسلامی شهر تهران با حضور اعضای این کمیسیون، شهردار منطقه 20 تهران، قائم مقام شهردار، معاون اجتماعی فرهنگی، شهرداران نواحی هفتگانه، مدیران ارشد شهرداری منطقه 20 تهران و مدیران محله و شورایاران محله های 22 گانه منطقه 20 تهران در ساختمان مرکزی شهرداری این منطقه در حالی برگزار شد که تعدادی از مدیران محله و دبیران شورایار به بیان نقطه نظرات خود در مورد طرحهای محله محور پرداختند.

واحدهای مسکونی بدون سند بخش کهریزک سنددار می شوند

بخشدار کهریزک از آغاز واگذاری سند مالکیت برای واحدهای مسکونی شهری و روستایی بدون سند این بخش خبر داد.

سید همایون عباسی گفت: این طرح با همکاری اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اداره کل ثبت و اسناد استان تهران انجام می شود و اهالی این بخش می توانند برای دریافت سند مالکیت واحد مسکونی خود در شهر کهریزک به شورای اسلامی شهر و روستاییان نیز به شورای اسلامی بخش مراجعه کنند.

وی جمعیت این بخش را 250 هزار نفر ذکر کرد و افزود: 150 هزار نفر از جمعیت شهری و بقیه نیز جمعیت روستایی است.

عباسی تعداد روستاهای این بخش را حدود 30 روستا ذکر کرد و بیان داشت: 40 درصد از روستاهای این بخش موقوفه هستند که برای صدور اسناد این روستاها در گذشته زحمات فراوانی کشیده شده بود، اما نیاز به همکاری بیشتر مسئولان داشت که در سفر مدیرکل ثبت و اسناد استان تهران به این بخش، وی قول همکاری در این زمینه را داد.

وی اضافه کرد: 30 تا 35 درصد شهر کهریزک نیز اسناد مالکیت ندارند که صاحبان آنان می توانند برای دریافت سند به شورای شهر کهریزک مراجعه کنند.

برگزاری دومین جشنواره دستاوردهای بانوان فجر آفرین در بوستان ولایت

دومین جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای بانوان توانمند به مناسبت گرامیداشت سی و چهارمین سالگرد انقلاب اسلامی در گالری هنر مجموعه شهربانوی بوستان ولایت برگزار می شود.

مدیر شهربانوی منطقه هدف از برگزاری این جشنواره را حمایت از زنان سرپرست خانوار شاغل در منزل و توانمندسازی بانوان ذکر کرد و بیان کرد: این جشنواره از 12 تا 22 بهمن ماه در محل گالری هنر شهربانوی بوستان ولایت افتتاح می شود.

صدیقه محمدخانی افزود: بانوان علاقه مند به فعالیتهای هنری مانند خیاطی، بافندگی، گلسازی، جواهرسازی، مجسمه سازی و دیگر رشته های هنری با ارائه آثار خود در این جشنواره حاضر می شوند.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه جشنواره مذکور به منظور ایجاد بازارچه خوداشتغالی و استعدادیابی بانوان هنرمند و کارآفرین ایجاد می شود، رقابتی نخواهد بود و غرفه ها به صورت رایگان در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

محمدخانی اضافه کرد: در پایان جشنواره بانوان کارآفرین و هنرمندی که بیشترین جذب هنرجو را داشته باشند، می توانند کلاس های هنری شان را در مجموعه شهربانو برپا کنند.

گفتنی است، بانوان علاقه مند به منظور ثبت نام برای ارائه آثار و رزرو جا می توانند با شماره تلفن 55460124 تماس بگیرند.

آموزش کمکهای اولیه به سلامت یاران مساجد منطقه 20 تهران

کارگاه آموزشی کمکهای اولیه ویژه سلامتیاران مساجد منطقه 20 تهران با هدف ارتقای اطلاعات عمومی و توانمندسازی آنان برگزار شد.

شهردار ناحیه 4 منطقه 20 تهران با اعلام این خبر گفت: به همت واحد سلامت این ناحیه و خانه های سلامت بهشت - شهادت و دولت آباد با هدف ارتقای آگاهی و توانمندی سلامتیاران مساجد کارگاه کمکهای اولیه در سرای محله شهادت برگزار شد.

احمد غلامی افزود: در این برنامه آموزشی سلامتیاران با روشهای خودامدادی و دگرامدادی، انواع سوختگی و شکستگی، اصول اولیه نجات جان مصدومیان برای جلوگیری از کاهش مرگ و میر و وخیم شدن حال آنها و کمک در بهبود سریعتر وضعیت جسمی آنها آشنا شدند و همچنین ضمن توزیع سی دی های آموزشی اصول کمکهای اولیه، فرمهای مشخصات بهداشتی مساجد توسط سلامتیاران تکمیل شد.

وی به برگزاری کارگاه های آموزشی در مساجد و سراهای محلات اشاره کرد و اظهار داشت: با هدف ارتقای آگاهی و سلامت شهروندان کارگاه آموزشی اصول تغذیه سالم ویژه نماز گزاران در مسجد جامع المهدی برگزار شد و در خصوص استفاده از سبزی و میوه و دوری جستن از مصرف چربیها و قندها، نحوه نگهداری مواد غذایی و آلودگیهای غذایی و فریز کردن مطالبی بیان شد.