به گزارش خبرنگار مهر، تالار هنر از 27 دی ماه پذیرایی برگزیده سومین جشنواره نمایش‎های کمدی اصفهان است، این نمایش که "مبارک هوایی می‎شود" نام دارد، به کارگردانی هاجر پور سینا برگزار می‎شود.

این کارگردان در خصوص این نمایش به خبرنگار مهر گفت: «مبارک هوایی می‎شود» داستان مبارکی است که در صحنه تئاتر به ناگاه شیفته یکی از تماشاگران می‎شود و تصمیم می‎گیرد اجرای این نمایش سنتی را کنار بگذارد.

وی افزود: داستان این نمایشگاه پربار تر از سال گذشته شده و به سمتی سوق داده شده است که تماشاگران با آن ارتباط بیشتری برقرار می‎کنند.

هاجر پور سینا در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر آثار نمایشی کمدی در حال فراموشی هستند، اما با اجرای این نمایش قصد داریم نمایش سنتی را با دیدی نو وارد صحنه کنیم.

وی از عوامل این نمایش نام برد و عنوان کرد: عادل یوسفی الهه خوشکام ابراهیم رحمانی سولماز زمانی بازیگران این نمایش هستند که این نمایش را از 27 دی ماه تا 15 بهمن ماه به مدت 20 شب، هر شب از ساعت 19 روی صحنه می‎برند.

