57 هزار قلم داروی غیرمجاز در گلستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی استان گلستان با اشاره به کشف 57 هزار و 612 قلم داروی غیرمجاز توسط مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالای پلیس آگاهی یاد آور شد 11 قلم اشیاء عتیقه نیز طی یک عملیات توسط مأموران پلیس آگاهی کشف شد.

سرهنگ سید محمود میرفیضی با اشاره به توقیف 6 دستگاه خودرو در این عملیات خاطرنشان کرد در مجموع 67 نفر دستگیر که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

وی افزو.د: طرح عملیاتی مبارزه با قاچاق کالاهای ممنوعه، دارویی و گمرکی طی هفته گذشته در سطح استان به مرحله اجراگذاشته شد و در اجرای این طرح که با بسیج نیروهای پلیس آگاهی انجام شد ده هزار و 56 قلم لوازم یدکی موتورسیکلت و دو دستگاه موتورسیکلت قاچاق کشف شد.

باند خانوادگی سرقت سیم های کابل برق و مخابرات در "بندرگز" متلاشی شد



فرمانده انتظامی بندرگز از دستگیری اعضاء باندی که به صورت خانوادگی اقدام به سرقت سیم های کابل برق در سطح منطقه می کردند خبر داد.



سرهنگ محمود علی فر، در خصوص جزئیات این خبر گفت: مأموران گشت کلانتری 11 شهرستان ساعت 3 بامداد شب گذشته حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به سرنشین یک دستگاه سواری پراید که در حاشیه جاده روستایی متوقف شده بود مشکوک شدند.



وی گفت: در همین حین دو مرد که در حال نزدیک شدن به خودرو بودند با مشاهده مأموران از محل متواری که طی یک تعقیب و گریز دستگیر شدند.

11 سارق سابقه دار در "آزادشهر" دستگیر شدند



در اجرای طرح تشدید فعالیت های انتظامی در آزادشهر استان گلستان 11سارق سابقه دار دستگیر شدند.



در ادامه طرح تشدید فعالیت های انتظامی با هدف افزایش ضریب امنیتی در سطح حوزه استحفاظی شهرستان آزادشهر 11 سارق سابقه دار دستگیر و 15 فقره انواع سرقت کشف شد.

همچنین با تلاش مأموران پلیس امنیت عمومی 235 عدد محصولات مخرب ضد فرهنگی نیز کشف و طی این مدت 45 نفر از معتادان تزریقی و خطرناک جمع آوری همراه با مقادیری موادمخدر کشف شد.