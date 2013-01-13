افتتاحیه مسابقات جشنواره فجر شمال شرق تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ایلکا گفت: تعدادی از مسابقات جشنواره فجر استان تهران در رشته های تیر و کمان، فوتسال و فوتبال مسابقات خود را شروع کرده اند و آمادگی میزبانی هشت رشته ورزشی شامل بدنسازی، تیروکمان، شطرنج، جانبازان و معلولان، بوکس، تکواندو، ووشو و فوتبال نیز وجود دارد.

وی با اشاره به آخرین نشست مشترک ستاد جشنواره فجر که در محل گروه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای در راستای برگزاری مطلوب مسابقات این جشنواره در حوزه شمالشرق برگزار شد، افزود: موضوع جشنواره را به صورت ویژه پیگیری و جلساتی را با هیئتهای ورزشی برای برگزاری مطلوب کمی و کیفی مسابقات برگزار کرده ایم.

رئیس اداره ورزش و جوانان شمالشرق تهران با اشاره به تأکید دبیر ستاد برگزاری جشنواره فجر، مبنی بر برگزاری هر چه بهتر مسابقات در حوزه ها، اظهار داشت: در این نشست، سلطانی رئیس گروه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای نیز با تأکید بر برنامه ریزی در جشنواره، زمانبندی مشخص مسابقات و نحوه مشارکت حوزه های ورزشی استان تهران را مورد بحث قرار دادند.

گفتنی است، در این نشست مقرر شد اداره ورزش و جوانان شمالشرق تهران، مراسم افتتاحیه ای را در حوزه خود به عنوان افتتاح مسابقات جشنواره فجر برگزار کند.

اعلام آمادگی شمیرانات برای میزبانی مسابقات نهایی جشنواره فجر استان تهران

مسئول هماهنگی جشنواره فجر منطقه 5 استان تهران از اعلام آمادگی شهرستان شمیرانات در میزبانی مسابقات نهایی هفت رشته ورزشی استان در جشنواره فجر خبر داد.

حسین صالح گفت: نشست هماهنگی مسابقات فجر شهرستان شمیران با حضور پیروانی سرپرست اداره ورزش و جوانان شمیرانات، مدیران و مسئولان ورزشی و رؤسای 21 هیئت ورزشی این شهرستان برگزار شد.

وی ضمن تشریح مصوبات این نشست، افزود: شهرستان شمیرانات در 30 رشته ورزشی آقایان و 18 رشته ورزشی بانوان، در این جشنواره شرکت می کند که در این نشست مقرر شد تا زمان و مکان مسابقات برای اطلاع عموم اعلام شود.

مسئول هماهنگی جشنواره فجر منطقه 5 استان تهران با عنوان اینکه شهرستان شمیرانات در هفت رشته کاراته، فوتسال، بسکتبال، اسکی، سنگنوردی، کیک بوکسینگ و والیبال اعلام میزبانی کرده، بیان داشت: هیئتهای ورزشی با استقبال از این طرح با قدرت در مسابقات نهایی استان مشارکت می کنند.

وی همچنین هماهنگی، همدلی و اتفاق نظر رؤسای هیئتهای ورزشی این شهرستان را یکی از مزیتهای مشارکت هیئتها در باشکوه برگزار شدن مسابقات داخلی و نهایی استان در این جشنواره عنوان کرد.