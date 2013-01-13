59 درصد از تعهدات اشتغالزایی در اسلام آباد غرب محقق شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، صدرالله بابلی صبح یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال این شهرستان گفت: از ابتدای اجرای طرح بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده تاکنون دو هزار و 386 طرح با اعتباری بالغ بر 670 میلیارد ریال و اشتغال سه هزار 732 نفر در شهرستان اجرا شده است.

وی افزود: در بحث طرح های مشاغل خانگی از یک هزار780 طرح معرفی شده به بانک با اعتبار 69 میلیارد ریال، تاکنون به یک هزار و315 طرح مبلغ 44 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

فرماندار اسلام آبادغرب در پایان به تسهیلات خط اعتباری سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری به استان اشاره و بیان داشت: 705 طرح با اعتبار 211 میلیارد ریال به بانک های عامل معرفی که از این تعداد تاکنون متقاضیان 97 طرح 28 میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده اند.

در پایان این جلسه دستگاه های شهرستان عملکرد و اقدامات خود در راستای تحقق تعهد اشتغال را ارائه کردند.

