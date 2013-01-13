حجت الاسلام سیف الله یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: لزوم احداث مصلای نماز جمعه شهرضا در سال 1359 از سوی امام جمعه وقت شهرضا مطرح و وارد مرحله مطالعاتی شد.

وی ادامه داد: پس از طرح این موضوع چهار منطقه جهت احداث این پروژه انتخاب شد که در نهایت بر اساس نظرات کارشناسان، محل کنونی مصلای نماز جمعه واقع در خیابان ابوذر جهت اجرا انتخاب و به مرحله نهایی رسید.

امام جمعه شهرضا با اشاره به میزان پیشرفت این طرح در طول سه دهه گذشته افزود: در حالی که بر اساس طرح‌های مطالعاتی مقرر شده است این طرح در زمینی به مساحت 11هزار متر مربع احداث شود اما تاکنون عملیات احداث در زمینی در حدود 4 هزار متر مربع انجام گرفته است .

یعقوبی با اشاره به مذاکرات انجام گرفته با مالکان منازل مسکونی در محدوده این طرح در راستای آزادسازی و گسترش پروژه بیان داشت: بر این اساس تعدادی از منازل مسکونی مشرف به این طرح خریداری شده و انتظار داریم در آینده نزدیک زمینه گسترش این پروژه مهیا شود.

امام جمعه شهرضا در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح امکانات و خدمات تعریف شده در این طرح عظیم فرهنگی افزود: ایجاد کتابخانه، سالن مطالعه، مرکز ارائه محصولات فرهنگی، دفتر امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرضا، مرکز ترویج تعالیم قرآنی، مهد قرآن جهت آموزش کودکان از مهم‌ترین بخش‌های این مصلا به شمار می‌رود.

وی یادآور شد: بر اساس آمار و اطلاعات موجود تاکنون رقمی در حدود 6 میلیارد ریال در این طرح هزینه شده و با توجه به ارزیابی انجام گرفته برای اجرای کامل آن به بودجه 20میلیارد ریالی نیاز است.

یعقوبی با تاکید بر لزوم راه اندازی این مجموعه در آینده نزدیک افزود: بر اساس برنامه زمان بندی شده، قبل از ماه مبارک رمضان سال آینده زمینه لازم برای برگزاری نماز جمعه در محل مصلا ایجاد می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت‌های گسترده جامعه روحانیون شهرضایی مقیم سراسر کشور در حوزه‌های مختلف فرهنگی، مذهبی گفت: بر این اساس مجمع بزرگ روحانیون شهرضایی مقیم سراسر کشور در نخستین هفته فروردین ماه هر سال طی یک نشست صمیمی با نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی و فرماندار دیدار می‌کنند و تاکنون تلاش شده است که از این ظرفیت بزرگ حداکثر استفاده در راستای رشد و تعالی فرهنگ اسلامی در شهرضا استفاده شود.