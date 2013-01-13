تلاش برای تولید آثار شاد و امیدبخش در یزد/ حال تئاتر یزد خوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید ناصر امامی میبدی ظهر یکشنبه در دیدار با هنرمندان و پیشکسوتان تئاتر، سینما و تلویزیون یزد اظهار داشت: هنرمندان نقش مهم و تأثیرگذاری در ترویج و گسترش ارزش ها، اخلاق و معنویت درجامعه دارند و باید حق آنان ادا و شأن و جایگاه آنها حفظ شود.

وی با بیان اینکه حوزه هنری تلاش می کند زمینه های مناسب برای بروز استعدادها و خلاقیت های هنری در استان فراهم کند، افزود: سعی می کنیم با معرفی هنرمندان جوان و تشویق و حمایت آنان همچنین تولید آثار فاخر هنری در راستای برنامه هایی شاداب، پرنشاط و امیدبخش در جامعه گام بردارد.

سرپرست حوزه هنری استان یزد با اشاره به برنامه های این نهاد همچون برگزاری کارگاه های آموزشی، نشست های تخصصی هنر و جلسات نقد و بررسی آثار هنری عنوان کرد: حوزه هنری برای پیشبرد اهداف و رسالت مهمی که بر عهده دارد از تمام ظرفیت های هنری موجود در استان به ویژه توانمندی پیشکسوتان عرصه های مختلف هنری از جمله نمایش استفاده می کند.

هیچ چیز برای هنرمندان مثل احترام و دلجویی نیست

محمدرضا شجریان از هنرمندان پیشکسوت عرصه تئاتر استان یزد نیز در این دیدار ضمن تشکر و قدردانی از سرپرست حوزه هنری استان گفت: برای کسی که در عرصه هنر فعالیت می کند، هیچ چیز مثل دلجویی و محبت و احترام نیست.

این پیشکسوت تئاتر به گوشه ای ازفعالیت های 43 ساله خود در این زمینه اشاره کرد و افزود: در این مدت علاوه بر اجرا و آموزش، بیش از 70 نفر از افرادی که اکنون در عرصه نمایش استان فعالند را کشف و معرفی کرده ام.

وضعیت فعلی تئاتر استان یزد نامطلوب است

این بازیگر سینما و تلویزیون وضعیت فعلی تئاتر استان را نامطلوب دانست و ادامه داد: کسانی که وارد تئاتر می شوند باید دغدغه داشته باشند و کار قوی و مناسب اجرا کنند.

وی افزود: هنرمندان و دست اندرکاران تئاتر باید بیشترکار کنند و فعالیت های مؤثرتری در این زمینه صورت بگیرد تا تئاتر استان به جایگاه واقعی خود برسد.

شجریان عنوان کرد: هنرمندان تئاتر باید به جای رقابت و تخریب یکدیگر به تشویق و حمایت همدیگر بپردازند تا وضعیت نمایش استان بهبود یابد و شاهد درخشش آثار نمایشی هنرمندان یزدی در جشنواره ها باشیم.

وی با تاکید بر ضرورت آموزش و یادگیری در تئاتر یادآور شد: افرادی که سرد و گرم تئاتررا چشیده اند و خاک صحنه خورده اند باید در این عرصه فعالیت کنند و از آنان بیشتر استفاده شود نه اینکه فراموش شوند و مورد بی مهری قرار بگیرند.