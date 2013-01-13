به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه مدیران کل سابق و جدید دفتر امور چاپ، مشاوران اجرایی سابق و جدید معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و رؤسای سابق و جدید دفتر معاونت فرهنگی این وزارتخانه ظهر امروز یکشنبه 24 دی ماه با حضور سرپرست و جمعی از مدیران معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد در سالن اجتماعات دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور برگزار شد.

در این برنامه همایون امیرزاده مشاور جدید معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی با اشاره به تکالیفی که اسماعیلی سرپرست این معاونت به وی محول کرده است، گفت: بنده با یک نگاه تکلیف‌گرایانه به این معاونت آمده ام که آقای اسماعیلی بر دوش من گذاشته اند که اصلی ترین آنها ساختارسازی در قالب تشکیل شوراهای مشورتی به منظور ایجاد ارتباط موثر با تمامی کاربران حوزه معاونت فرهنگی از جمله انجمن ها و تشکل های مرتبط با این عرصه است.

وی تکریم بیشتر ارباب رجوع را نیز از دیگر برنامه های خود برشمرد و افزود: اگرچه این موضوع قبلا هم وجود داشته، باید تقویت شود.

امیرزاده ادامه داد: در اتاق مشاور اجرایی بر روی همه دوستان باز و شیوه ما هم اخلاق مدارانه است که آن را از پیامبر(ص) آموخته ایم.

مشاور جدید امور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد بر لزوم ساماندهی نیروی انسانی در این معاونت و انجام فعالیت ناتمام مسئول قبلی این حوزه در اجرای طرح اتوماسیون اداری تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت مساله کاغذ در حوزه چاپ و نشر به مسئولیت خود در کارگروه کاغذ اشاره و تصریح کرد: مشکل کاغذ یک مساله فرابخشی است و باید همه بخش های صنعت و معدن برای حل آن همکاری کنند.

امیرزاده از تشکیل یک اتاق فکر برای رصد و نظارت بر فعالیت های معاونت فرهنگی وزارت ارشاد خبر داد و با اشاره به نزدیک شدن به ماه های پایانی دولت دهم یادآور شد: باید بر فعالیت هایی که بر زمین مانده مروری انجام شود و همه آنها را به اتمام برسانیم.

مشاور جدید امور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد همچنین با اشاره به 15 سال سابقه فعالیت خبری خود گفت: سعی خواهم کرد نقش تعاملی میان این معاونت و رسانه ها برقرار شود.

در ادامه این مراسم احمد علمشاهی مدیرکل جدید دفتر امور چاپ وزارت ارشاد نیز در سخنانی با اشاره به اهمیت این صنعت در جهان گفت: متاسفانه صنعت چاپ در ایران هنوز نتوانسته جایگاه خودش را پیدا کند و ما تمام تلاش خودمان را خواهیم کرد که چاپ را به تراز واقعی خودش برسانیم.

وی همه مجامع و تشکل های صنفی مرتبط با صنعت چاپ را به یاری طلبید و یادآور شد: معتقدم مدیریت اقتصادی بدون هماهنگی با صف، قطعا موفق نخواهد بود از این منظر ارتباط با مجموعه اصناف یکی از برنامه های جدی من است.

علمشاهی به فعالیت نیروی انسانی حرفه ای در دفتر امور چاپ پرداخت و گفت: قطعا از نظرات این عزیزان برای بهبود وضعیت چاپ استفاده خواهد شد.

مدیرکل جدید دفتر امور چاپ وزارت ارشاد همچنین از نحوه انعکاس اخبار حوزه چاپ در برخی رسانه ها انتقاد کرد و گفت: من که سایت ها را رصد کرده ام، می دیدم که عمدتا توجه آنها به حاشیه های صنعت چاپ است نه خود این صنعت به همین خاطر از رسانه ها خواهش می کنم به ما در ارتقاء صنعت چاپ کمک کنند.

وی همچنین فراهم کردن بستری برای رشد صنعت بسته بندی را از دیگر برنامه های خود خواند و بر لزوم توجه بیشتر به بحث آموزش در این حوزه تاکید کرد.

در این مراسم همچنین علی مغانی رئیس اتحادیه چاپخانه داران استان خراسان رضوی در سخنان کوتاهی با اشاره به مشکلات مرتبط با چاپ در کشور از قبیل کمبود مواد اولیه و دشواری در تامین قطعات و ماشین‌آلات چاپ بر لزوم پرداختن جدی به امر آموزش تاکید کرد و از مسئولان مربوطه خواست توجه بیشتری به این عرصه داشته باشند.