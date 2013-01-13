جشنواره گل در دربی اصفهان و صدرنشینی تراکتور/ همه گل زدند جز پرسپولیس!

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15:30 دقیقه امروز با برگزاری شش دیدار همزمان برگزار شد که شکست راه آهن، پیروزی پرگل سپاهان برابر ذوب آهن و پیروزی فولاد خوزستان از مهمترین اتفاقات امروز بوده است.

نکته جالب روز نخست رد و بدل شدن گل در همه بازی‌ها بود که البته پرسپولیس که در رقابت‌های جام حذفی به خوبی گل می زد در دیدار با صبا به تساوی بدون گل رضایت داد تا همچنان جزو تیم های دو رقمی جدول رده بندی باشد.

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز نیز که در هفته های اخیر خوب نتیجه گرفته به لطف پیروزی پرگل برابر شاگردان علی دایی موقتا به صدر جدول رده بندی صعود کرد و باید منتظر نتیجه دیدار روز دوشنبه استقلال و مس کرمان باشد. شاگردان اولیویرا با این پیروزی 38 امتیازی شدند و بالاتر از استقلال 38 امتیازی قرار گرفتند.

نتایج شش دیدار انجام شده به شرح زیر است:

* نفت تهران 4 - صنعت نفت آبادان 1

گل‌: مصطفی سیفی (42)، امین منوچهری (60 و 74) و یعقوب کریمی (76) برای نفت تهران و بهنام برزای (72) برای صنعت نفت

* فولاد خوزستان 2 - آلومینیوم هرمزگان یک

گل: لوسیانو پریرا (6) و اسماعیل شریفات ( 74) برای فولاد و برای رسول پیرزاده(90) برای آلومینیوم هرمزگان

* داماش گیلان یک - سایپا البرز یک

گل: سعید دقیقی (7) برای سایپا و محمد مختاری (76) برای داماش

* تراکتورسازی تبریز3 - راه‌آهن تهران صفر

گل: فلاویو لوپز (46) و مهدی سید صالحی (48 و 61) برای تراکتورسازی

* فجرسپاسی شیراز 2 - ملوان بندرانزلی 1

گل‌: جابر انصاری (13) و مجتبی ترشیز (85) از روی نقطه پنالتی برای فجرسپاسی و جلال رافخایی (72) برای ملوان انزلی

* سپاهان اصفهان 4 - ذوب‌آهن اصفهان 3

گل‌ها: جواهیر سوکای (6 و 14)، امید ابراهیمی (32) و محرم نوید کیا (88) از روی نقطه پنالتی برای سپاهان و مهدی رجب‌زاده (28) و (56) و احسان پهلوان (76) برای ذوب‌آهن.

دربی نصف جهان در شرایطی با پیروزی پرگل سپاهان به پیروزی رسید که ذوب آهن دقایق پایانی این دیدار را به دنبال اخراج کاسپاروف دروازه بان خود با 10 نفر ادامه داد.