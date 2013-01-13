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۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۲۵

جمشیدی اعلام کرد:

تحصیل 23 هزار دانش آموز گلستانی در مدارس غیردولتی

تحصیل 23 هزار دانش آموز گلستانی در مدارس غیردولتی

گرگان - خبرگزاری مهر: جانشین رئیس شورای آموزش و پرورش استان گلستان گفت: نزدیک به 23 هزار دانش آموز در مدارس غیر دولتی مشغول تحصیل هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی بعد از ظهر یکشنبه در شورای آموزش و پرورش استان افزود: بانکهای استان می توانند بر اساس ماده 10 قانون ، تسهیلاتی را با بهره قرض الحسنه جهت بازسازی و نوسازی در اختیار مدارس غیر دولتی قرار دهند.

وی ادامه داد : لذا به جهت اینکه دانش آموزان عزیز بتوانند در این مدارس از امکانات و محیط  به روز و مناسبی برخوردار باشند از بانکهای استان انتظار داریم با توجه به مصوبات قبلی ، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با مدارس غیر دولتی نهایت همکاری را بعمل آورند. 

لزوم درج قیمت روی اجناس کالاها و نظارت ویژه اصناف

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار گنبدکاووس برلزوم درج قیمت و ‏فروش کالاها با قیمت مصوب ازسوی کسبه این شهرستان تاکید کرد.‏

نورمحمد جعفری درجلسه تنظیم بازار این شهرستان، گفت: بازرسین اداره صنعت، معدن ‏و تجارت و اداره تعزیرات حکومتی با متخفان به شدت برخورد خواهد کرد.‏

وی با بیان اینکه برخی گرانی های موجود در بازار جنبه روانی دارد، افزود: متاسفانه در ‏این میان افراد سودجو، اجناس خود را بالاتر از قیمت های مصوب به مردم می فروشند ‏که باید با آنان به شدت برخورد شود.‏
 
ارائه تسهیلات توسعه بخش کشاورزی

فرماندار آق قلا در بازدید از از شرکت سهامی مزرعه نمونه  و طرح زهکشی زمین های زراعی بر ارائه تسهیلات برای توسعه بخش کشاورزی تاکید کرد.

حاجی گلدی کر افزود: همچنین طرح های اشتغالزایی توسعه بخش کشاورزی این شرکت در جلسه کارگروه توسعه بخش کشاورزی شهرستان مورد بررسی قرار گیرد.

فرماندار شهرستان آق قلا در این بازدید ضمن تاکید بر حمایت از کار و سرمایه ایرانی ، ایجاد اشتغال و حمایت از آن تاکید کرد.
کد مطلب 1790024

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