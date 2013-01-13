سنت وقف در رشد و توسعه اجتماعی نقش تأثیرگذاری دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله سیفی با بیان اینکه وقف یک سنت ماندگار و به جای مانده از پیامبر گرامی اسلام (ص) است، اظهار داشت: سنت وقف یکی از مصادیق احسان و خیر خواهی است که در پیشرفتهای علمی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی جهان اسلام نقش تأثیرگذاری دارد.

وی با اشاره به اینکه سنت وقف از مصادیق بارز احسان و خیرخواهی است، افزود: وقف یکی از ماندگارترین صدقات بوده که در نتیجه تعالیم انبیای الهی از گذشته های بسیار دور تاریخ به وجود آمده و در صحنه حیات انسانی به صورت پدیده ای اجتماعی برای همه نسل ها به ودیعه گذاشته شده است.

سیفی همچنین با تأکید بر اینکه آثار مثبت وقف در زمینه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جامعه تلاش جدی مسئولان را در گسترش فرهنگ وقف ضروری می سازد، عنوان کرد: آموزش، اطلاع رسانی و به کارگیری برنامه ریزی صحیح در ترویج و اشاعه فرهنگ وقف در جامعه نقش اساسی دارد.

سیفی اظهار داشت: شهرستان یزد با وجود 11 هزار رقبه وقفی است در استان رتبه نخست را داراست که از جایگاه ویژه و ظرفیت قابل توجهی در جهت رشد و پیشرفت در امور وقفی برخوردار است.