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۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۳۰

طی 24 ساعت آینده/

آسمان کرج غبارآلود خواهد بود

آسمان کرج غبارآلود خواهد بود

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر کل هواشناسی استان البرز گفت: آسمان کرج طی 24 ساعت آینده غبارآلود خواهد بود.

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هم اکنون هوای کرج غبارآلود و دمای آن 5 درجه سانتیگراد و هوا آرام است.

وی ادامه داد: هوای کرج طی 24 ساعت آینده صاف تا نیمه ابری در پاره ای از نقاط با غبار صبحگاهی همراه خواهد بود که بیشینه دما 7 و کمینه دما منفی 3 درجه سانتیگراد خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان البرز تصریح کرد: هوای هشتگرد نیز هم اکنون نیمه ابری و دمای آن 2 درجه سانتیگراد و هوا آرام است.

رحمانیان افزود: هوای هشتگرد طی 24 ساعت آینده صاف تا نیمه ابری در پاره ای از نقاط با غبار صبحگاهی همراه خواهد بود که بیشینه دما 5 و کمینه دما منفی 3 درجه سانتیگراد خواهد بود.
 

کد مطلب 1790027

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