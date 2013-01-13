آسمان کرج غبارآلود خواهد بود

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هم اکنون هوای کرج غبارآلود و دمای آن 5 درجه سانتیگراد و هوا آرام است.



وی ادامه داد: هوای کرج طی 24 ساعت آینده صاف تا نیمه ابری در پاره ای از نقاط با غبار صبحگاهی همراه خواهد بود که بیشینه دما 7 و کمینه دما منفی 3 درجه سانتیگراد خواهد بود.



مدیر کل هواشناسی استان البرز تصریح کرد: هوای هشتگرد نیز هم اکنون نیمه ابری و دمای آن 2 درجه سانتیگراد و هوا آرام است.



رحمانیان افزود: هوای هشتگرد طی 24 ساعت آینده صاف تا نیمه ابری در پاره ای از نقاط با غبار صبحگاهی همراه خواهد بود که بیشینه دما 5 و کمینه دما منفی 3 درجه سانتیگراد خواهد بود.

