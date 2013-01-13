تامین 95 درصد از نیاز کشاورزی کشور در داخل/ یک قدم تا خودکفایی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی بعدازظهر امروز در اولین مجمع عمومی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی که با حضور مسئولان استانی در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شده بود اظهار داشت: توجه به بخش کشاوزی یکی از تاکیدات مستمر مسئولان نظام بوده و موفقیت در این بخش می تواند تامین کننده امنیت غذایی، اساس پیشرفت و تقویت اقتصاد کشور را به همراه داشته باشد.

جایگاه ویژه فعالان کشاورزی در برنامه پنجم توسعه



وی افزود: برنامه پنجم توسعه جایگاه ویژه ای را برای فعالان بخش کشاورزی در نظر گرفته و با اتمام این طرح می توان شاهد رشد در زمینه تولیدات بخش کشاورزی باشیم.



موسوی به برخی از آمار قابل توجه بخش کشاورزی که در برخی از موارد نسبت به مشابه آن چندین برابر شده اشاره کرد و ادامه داد: مدیریت منابع آبی و بهره برداری درست از مزارع تولید بخشهای کشاورزی را در مدت کوتاه چندین برابر کرده که امید می رود تا پایان برنامه پنجم و اجرای کامل این طرح کشور نیازی به واردات بخش کشاورزی نداشته باشد.

95 درصد از نیاز کشاورزی کشور در داخل تامین می شود



این مسئول از افزایش تولیدات کشاورزی در کشور خبر داد و عنوان کرد: استفاده از تجهیزات مدرن و بهره گیری از علوم منجر به خودکفایی در بسیاری از بخشهای کشاورزی شده که این عامل 95 درصد از نیاز جمعیت کشور را رفع می کند.



موسوی صندوق حمایت از بخش کشاورزی را در راستای تقویت بنیه کشاورزان برشمرد و اظهار داشت: راندمان اداری بانک ها با مراحل پر پیچ و خم جوابگوی نیاز مالی کشاورزان نبود که صندوق توسعه بخش کشاورزی فارغ از این مباحث می تواند با ارائه تسهیلات ویژه کمک قابل توجهی را برای کشاورزان داشته باشد.

رفع مشکل نقدینگی کشاورزان



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهرن بیان کرد: کشاورزان شهرستان قدس سهم 51 درصدی خود و حتی بیشتر را تامین کرده اند که دولت نیز با واریز سهم خود کار این مجموعه را طی روزهای آینده آغاز خواهد کرد.



این مسئول به ویژگیهای بارز این طرح اشاره کرد و افزود: رئیس جهاد کشاورزی نقش نظارت بر روند اجرایی این صندوق را بر عهده دارد و مدیریت این صندوق با تعیین اعضا از بین کشاورزان انتخاب می شود که امید می رود با فعالیت این صندوق، خدمات سریع و مشکل نقدینگی کشاورزان رفع شود.